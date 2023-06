L’acteur de « Bob’s Burgers », Jay Johnston, inculpé pour son rôle présumé dans l’attaque du 6 janvier – National

L’acteur Jay Johnston, surtout connu pour ses rôles dans Les hamburgers de Bob et Développement arrêtéa été inculpé en lien avec l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Johnston, 54 ans, a été arrêté mercredi pour trois chefs d’accusation, dont une accusation de crime de désordre civil, selon des documents judiciaires. Il a été accusé d’être entré illégalement dans le complexe du Capitole américain et d’avoir affronté des policiers dans le cadre d’une foule de partisans de Donald Trump en 2021.

ABC News a rapporté Johnston, qui a exprimé le personnage de Jimmy Pesto sur Les hamburgers de Bobs’est rendu à la police mercredi.

Après une comparution devant un tribunal en Californie, Johnston a été libéré moyennant une caution de 25 000 $ US.

L’acteur n’a pas commenté publiquement les accusations portées contre lui ou son implication présumée dans l’émeute du 6 janvier.

Avant son arrestation, Johnston était l’un des centaines recherchés par le FBI dans le cadre de l’émeute. Avec l’aide d’utilisateurs de médias sociaux qui ont reconnu Johnston grâce à ses nombreux camées télévisés, le FBI a pu procéder à l’arrestation.

Le #FBI est toujours à la recherche d’informations sur les personnes qui ont pris part aux violences au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Si vous connaissez cet individu, visitez https://t.co/iL7sD5efWD. Reportez-vous à la photo 247 dans votre pourboire. pic.twitter.com/CetMHzU190 – FBI (@FBI) 4 mars 2021

Dans des documents judiciaires, des responsables ont affirmé que Johnston avait été vu devant la terrasse inférieure ouest du Capitole, l’un des endroits les plus violents de l’émeute. Les autorités ont écrit que Johnston avait utilisé un bouclier volé de la police du Capitole pour créer un « mur » pour se couvrir ainsi que d’autres émeutiers de la police.

« Johnston a ensuite participé avec d’autres émeutiers à un assaut de groupe contre les officiers défendant l’entrée du LWT », indique le document.

Alors que la foule attaquait la police dans le tunnel avec du gaz poivré et d’autres armes, Johnston a aidé d’autres émeutiers près du tunnel à verser de l’eau sur leur visage, puis s’est joint à la poussée contre la ligne d’officiers, selon le FBI.

Johnston a finalement passé le bouclier de la police à un autre émeutier lorsqu’il a quitté la zone.

Les documents judiciaires affirment également qu’un ancien ou actuel associé anonyme de Johnston a fourni un SMS prétendument de l’acteur reconnaissant qu’il était présent lors de l’émeute du 6 janvier.

« Les nouvelles l’ont présenté comme une attaque. Ce n’était pas le cas », aurait écrit Johnston dans le texte. «Je pensais que c’était en quelque sorte devenu ça. C’était le bordel. J’ai été massacré et gazé lacrymogène et je l’ai trouvé assez désagréable [sic].”

Deux autres associés anciens ou actuels ont également identifié Johnston à partir des photos du FBI.

Le FBI a également obtenu des dossiers de United Airlines qui montrent que Johnston a réservé un vol aller-retour de Los Angeles à Washington, DC et est arrivé le 4 janvier 2021. Il est retourné à Los Angeles le 7 janvier 2021.

En 2021, The Daily Beast a rapporté que Johnston avait été « banni » de Les hamburgers de Bob suite aux affirmations selon lesquelles il aurait été repéré lors des émeutes du 6 janvier. Le point de vente a rapporté que Johnston n’exprimerait plus le personnage de Jimmy Pesto. Johnston a terminé le travail vocal pour 43 épisodes de la série animée à succès.

Plus de 1 000 personnes ont été accusées de crimes fédéraux pour leur conduite au Capitole le 6 janvier. Plus de 500 d’entre elles ont été condamnées, dont plus de la moitié ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à 18 ans, selon Associated Press. examen des dossiers judiciaires.

Les crédits d’acteur de Johnston incluent également le film Présentateur : La Légende de Ron Burgundyet les émissions de télévision M. Show avec Bob et David, Tu ferais mieux d’appeler Saul et Le programme Sarah Silverman.

— Avec des fichiers de l’Associated Press