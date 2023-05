L’acteur de Bloody Daddy, Shahid Kapoor, affirme que Kabir Singh est le film le plus adulte de sa vie

Shahid Kapoor est l’un des acteurs les plus talentueux que nous ayons dans l’industrie. Il vient de lâcher le Bande-annonce Bloody Daddy il y a quelques heures et garçon, Shahid est parti pour ramener toutes les distinctions à la maison avec celui-ci. Depuis que Shahid Kapoor a travaillé avec Sandeep Reddy Vanga en Kabir Singh, il a beaucoup expérimenté ses métiers d’acteur. Kabir Singh a été une énorme révélation jusqu’à présent. Et Shahid estime que le film est le film le plus adulte de sa vie. Écoutez-le de la bouche du cheval…

Shahid Kapoor affirme que Kabir Singh est le film le plus adulte de sa vie

Tout en parlant de cinéma new-age et d’expérimentation, Shahid Kapoor a donné un exemple de son film Kabir Singh. Il a dit: « Mere life ki sabse film pour adultes maine ki hai woh hai Kabir Singh. » Il partage que les gens lui ont dit que le film ne fonctionnerait pas ou ne pourrait pas du tout trouver un public. Cependant, le film est devenu le plus grand succès de sa carrière. Et par conséquent, Shahid demande à chacun de regarder les choses différemment et de donner la chance d’essayer de nouvelles choses.

Shahid Kapoor partage que le bon travail ne peut pas être caché. Il a également mentionné ses débuts OTT Farzi qui a reçu plusieurs distinctions. L’acteur dit que le bon travail ne passera jamais inaperçu, que ce soit sur OTT ou dans les théâtres. La déclaration de Shahid Kapoor et la bande-annonce de Bloody Daddy deviennent virales dans l’actualité du divertissement.

Regardez la bande-annonce de Bloody Daddy ici :

Shahid Kapoor parle de ses débuts au cinéma

Bloody Daddy est le premier film d’action de Shahid Kapoor. L’acteur exprime son bonheur sur le même sujet et ajoute qu’il se passe beaucoup de choses sur les plateaux lors du tournage d’un film d’action. Il révèle que tout ce qui se passe à l’écran est très différent de ce qui se passe sur les plateaux. Il exprime à quel point il est heureux de faire ses débuts au cinéma avec Ali Abbas Zafar en disant que le réalisateur l’a mis à l’aise.

En parlant de Kabir Singh, le film a considérablement accru la renommée de Shahid Kapoor. L’acteur a joué dans le film aux côtés de Kiara Advani. Il a également été étiqueté comme un film misogyne suscitant un débat. Pour en revenir à Bloody Daddy, le film met également en vedette Rajeev Khandelwal, Diana Penty, Ronit Bose Roy et Sanjay Kapoor. La bande-annonce de Bloody Daddy est fantastique. Il tombe sur Jio Cinemas le 9 juin.