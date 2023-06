L’acteur de Bloody Daddy Ronit Roy s’ouvre sur son retour à la télévision mais à CETTE condition [Exclusive]

Ronit Roy joue un méchant dans Shahid Kapoor vedette Papa sanglant. Il a impressionné tout le monde avec ses projets uniques sur différentes plateformes. Qu’il s’agisse de télévision, de films ou d’OTT, Ronit Roy a laissé sa marque et continue de le faire à ce jour. Avant que Bloody Daddy n’atteigne le tube sur Jio Cinema, nous avons pu discuter avec l’acteur acclamé par la critique et très apprécié. Ronit Roy a de l’amour pour tous ses rôles, mais la plupart des fans le connaissent sous le nom de Mihir ou Mr Bajaj des émissions de télévision populaires Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi et Kasautii Zindagi Kay. Nous lui avons demandé de refaire un rôle à la télévision…

Ronit Roy sur ce qui l’a éloigné de la télévision

BollywoodLife est entré en contact avec le formidable interprète Ronit Roy. Nous avons discuté de son rôle dans Bloody Daddy et plus encore. Nous avons également demandé à Ronit s’il refusait des rôles ou s’il prévoyait de revenir à la télévision. « Les calculs ne fonctionnent pas pour moi en ce qui concerne la télévision. Le facteur temps ne fonctionne pas non plus pour moi car il s’agit d’un engagement à long terme qui est différent des films et de l’OTT. C’est pourquoi ce n’est pas possible pour moi pour le faire », déclare l’acteur en parlant du calendrier chargé des tournages dans l’industrie de la télévision. Eh bien, c’est vrai que les heures de travail à la télévision sont assez mouvementées par rapport au travail dans les films ou sur OTT.

Ronit Roy sur ses projets de retour à la télévision

Tout en nous parlant, Ronit Roy a également évoqué son retour à la télé. L’acteur déclare catégoriquement qu’il est à cause de ses fans. Et ajoute que très bientôt, si quelqu’un lui propose une émission télévisée d’environ 60-70-80 épisodes, il pourrait accepter l’offre. Ronit Roy semble être intéressé par une série télévisée limitée et nous voulons que quelqu’un lui donne un bon rôle très bientôt.

Regardez la vidéo teaser de Bloody Daddy ici :

Ronit Roy a été vu pour la dernière fois à la télévision à Swaran Ghar avec Sangita Ghosh, Ajay Singh Chaudhary et plus encore. Il a beaucoup exploré les films et la télévision. Son dernier OTT en dehors de Bloody Daddy dirigé par Ali Abbas Zafar était Candy aux côtés de Richa Chadha. Il avait Gumraah avec Mrunal Thakur et Aditya Roy Kapur et Kartik Aaryan-Kriti Sanon vedette Shehzada qui est sorti en salles. En parlant de Bloody Daddy, il joue le baron de la drogue Sikander Choudhary dans Shahid Kapoor vedette.