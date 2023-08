L’acteur de Bloody Daddy, Ronit Roy, parle des célébrités qui l’ont inspiré [Exclusive]

Au cours des années, Ronit Roy a maintes et maintes fois prouvé à tout le monde qu’il est un joyau absolu d’un acteur. Alors qu’il a fait ses débuts en tant qu’acteur principal dans « Jaan Tere Naam » en 1992, il a continué à donner plusieurs performances mémorables non seulement sur grand écran, mais même sur petit écran. De plus, il est également entrepreneur et dirige une entreprise commerciale prospère qui assure la sécurité de diverses stars de Bollywood. Lors d’une interview avec Arvind Kalyana Krishnan, tout en mentionnant que tous les acteurs avec lesquels il a travaillé sont spéciaux à leur place, il a poursuivi en disant qu’il n’avait jamais vraiment été « intimidé » par les talents d’acteur des acteurs.

Ronit Roy parle de travailler avec beaucoup d’acteurs

Ronit Roy dit : « Oui, j’ai travaillé avec beaucoup d’acteurs, et je crois que chaque acteur avec qui j’ai travaillé a sa place particulière. Donc, pour ne rien enlever à personne, je veux dire que j’aime beaucoup un peu d’acteurs, et je suis impressionné par leur capacité d’acteur, mais pas vraiment en admiration ou en admiration totale envers qui que ce soit. »

Ronit Roy est-il en admiration devant un acteur ?

Plus loin, il a expliqué à quel point il se sentait privilégié d’avoir travaillé avec ses acteurs seniors et juniors et continue d’apprendre d’eux : « Nous avons des acteurs en Inde que j’ai grandi en regardant et d’autres qui sont devenus acteurs après m’avoir vu. Je Je me sens vraiment chanceux d’avoir travaillé avec des acteurs des deux côtés. Alors oui, j’aime beaucoup d’acteurs, des seniors et des nouveaux inclus… Mais oui, je n’admire personne. Mais oui, j’ai beaucoup appris de mes acteurs seniors. Maintenant, j’apprends plus des jeunes qui sont venus.

Ronit Roy à propos de ses apprentissages

L’homme de 57 ans a conclu en parlant de la façon dont la jeune génération d’acteurs sont des entrepreneurs à leur manière : « Je veux dire, comme je l’ai déjà dit, ils arrivent avec un nouvel équipement, de nouvelles pensées, un nouvel enthousiasme, de nouvelles motivations et objectifs. Cela fait du bien de s’asseoir avec eux et de discuter et d’apprendre à leur sujet et d’apprendre comment ils gèrent et s’y prennent. Ce sont d’énormes entrepreneurs à leur manière. La plupart des jeunes acteurs d’aujourd’hui ont une activité secondaire bien qu’ils soient très jeunes . C’est donc formidable d’en savoir plus sur leur parcours, leurs compétences et leurs processus, ainsi que sur leurs activités secondaires et leur esprit d’entreprise. »

Ronit Roy a été vu pour la dernière fois dans Bloody Daddy et a joué l’antagoniste dans le film dirigé par Shahid Kapoor. Il est à noter qu’il a également joué dans deux autres films cette année. Eux étant Shehzada et Gumraah, et ont joué un rôle central en eux. En outre, le talentueux acteur a joué récemment dans des films à gros budget tels que Liger et Samshera.

(Interview et écrit par Arvind Kalyana Krishnan)