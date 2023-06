L’acteur de Bloody Daddy Ronit Roy classe Shahid Kapoor dans son top 3 [Exclusive]

Ronit Roy se verra dans Shahid Kapoor vedette Papa sanglant à partir d’aujourd’hui. Le Ali Abbas Zafar le film vedette est sorti sur le Jio Cinéma OTT application pour tout le monde à regarder. Ronit Roy joue le baron de la drogue dont le sac de drogue est volé par Sumair de Shahid Kapoor. BollywoodLife a contacté Ronit Roy qui a parlé de la sortie OTT du film, de la façon dont il a lancé le projet et a également classé Bloody Daddy sur sa liste TOP. Alors, à quelle place l’acteur a-t-il classé la vedette de Shahid Kapoor ? Découvrons-le.

Ronit Roy classe Bloody Daddy dans sa filmographie

Bloody Daddy est une version OTT. Ronit Roy, qui a travaillé sur différents supports et genres, a révélé qu’avec le boom de l’OTT, plusieurs genres fonctionnent bien et que la différence entre les supports s’estompe également. L’acteur partage avec BollywoodLife que Bloody Daddy est l’un des films les plus excitants de sa carrière. Il ajoute que ce n’est pas seulement à cause de son caractère mais dans son intégralité. « C’est un film fou et de loin parmi les 3 meilleurs films passionnants sur lesquels j’ai travaillé », partage Roy. Lorsqu’il est poussé, Ronit Roy nomme les deux autres films dans lesquels Kabil prend la deuxième place et le 1er est repris par Udaan. Kabil et Udaan ont montré à Ronit Roy ses qualités d’acteur et ont laissé tout le monde émerveillé ! Bien que ce soit encore un autre film dans lequel il est l’antagoniste, les personnages sont tous différents les uns des autres.

Découvrez la vidéo de Ronit Roy sur la chanson Vibe de Bloody Daddy ici:

Ronit Roy règle le débat sur la sortie de Bloody Daddy OTT

La bande-annonce de Bloody Daddy a reçu une réponse tonitruante. Nous avons également interrogé Roy sur les réactions des internautes qui ont affirmé que Bloody Daddy aurait dû être une sortie en salles au lieu d’une sortie OTT. Ronit Roy nous a dit qu’il avait été informé que le film était un film OTT à grande échelle. Il a ainsi confirmé les affirmations de Shahid Kapoor et Ali Abbas Zafar.

En parlant de Bloody Daddy, le film met également en vedette Vivan Bhathena, Sanjay Kapoor, Mukesh Bhhatt, Diana Penty, Rajeev Khandelwal et plus encore. Bloody Daddy est un remake du film français Nuit Blanche de 2011. Fait intéressant, il a également été refait en tamoul et mettait en vedette l’acteur vétéran Kamal Haasan. Ronit Roy a été vu pour la dernière fois dans Kartik Aaryan et Kriti Sanon avec Shehzada et Aditya Roy Kapur et Mrunal Thakur avec Gumrah.