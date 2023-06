L’acteur de Bloody Daddy Rajeev Khandelwal révèle qu’il a été grièvement blessé lors du tournage d’une séquence d’action avec Shahid Kapoor [Exclusive]

Rajeev Khandelwal joue un antagoniste dans Shahid Kapoor vedette Papa sanglant. Le Ali Abbas Zafar réalisateur a frappé le tube, c’est-à-dire Cinéma Jio le 9 juin. Les fans ont fait l’éloge de chaque membre de la distribution pour leur jeu dans Bloody Daddy. Il y aurait des critiques, oui, mais il y a aussi eu des éloges. Les fans de Rajeev Khandelwal le comblent d’amour pour son travail sur Bloody Daddy. Nous avons contacté Rajeev pour une courte conversation et il a révélé l’un des incidents les plus choquants lors du tournage de Bloody Daddy. L’acteur a partagé qu’il avait été grièvement blessé lors du tournage de Bloody Daddy.

Rajeev Khandelwal révèle qu’il a été grièvement blessé alors qu’il tournait avec Shahid Kapoor pour Bloody Daddy

Tout en discutant exclusivement avec BollywoodLife, Rajeev Khandelwal partage une anecdote qui vous époustouflera. Alerte spoiler, au cas où vous n’auriez pas encore regardé Bloody Daddy, Rajeev Khandelwal et Shahid Kapoor ont une confrontation majeure vers la fin du film. Il y a une scène de combat réaliste entre Sameer (Khandelwal) et Sumair (Kapoor) dans laquelle ils se battent violemment. Et devine quoi? Rajeev a été grièvement blessé lors du tournage de la scène. « Je me suis cassé la jambe en faisant cette séquence d’action. J’ai terminé toute la séquence avec une genouillère haute. » L’acteur a partagé qu’il n’en avait pas parlé avant parce qu’il ne voulait pas que quelqu’un l’imagine dans la genouillère et exécute la séquence d’action. Cela en dit long sur ce qu’est un acteur dévoué Rajeev, non?

Découvrez une courte vidéo teaser de Bloody Daddy ici:

L’acteur de Bloody Daddy Rajeev a dû être opéré immédiatement en raison d’une blessure

Tout en discutant avec nous, Rajeev a expliqué qu’il continuait à tirer et que le soir venu, ils ont réalisé qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale. La blessure a eu lieu dans la matinée. « Au début, je pensais que j’y arriverais mais le soir, j’ai pu et ensuite, Himanshu (Himanshu Kishan Mehra, producteur), Ali Abbas Zafar et Shahid et lui ont pris la décision de faire son IRM », se souvient Rajeev. L’acteur ajoute qu’à l’hôpital, ils ont dit qu’il devrait se faire opérer tout de suite. Rajeev a appelé son orthopédiste à Bombay et a reçu une autre nouvelle choquante. L’orthopédiste de Rajeev Khandelwal a déclaré qu’il ne pouvait pas se faire opérer en raison d’un gonflement.

Rajeev Khandelwal révèle qu’il a poursuivi le tournage

L’acteur ajoute que la scène entre lui et Shahid était l’une des plus longues et des plus chères et a été tournée sur une période de deux, deux jours et demi. « Je savais qu’il y avait tellement d’argent en jeu, je devais le faire. » Rajeev partage qu’Ali, le réalisateur, l’a beaucoup soutenu et lui a dit qu’ils pourraient le faire plus tard et que la santé passe avant tout. Même le producteur Himanshu a fait écho aux sentiments d’Ali mais Rajeev ne pouvait pas rester dans sa chambre sans terminer la séquence. Le lendemain, il était sur le plateau avec une genouillère et avec l’aide de doubles corps et de l’équipe, il a terminé toute la scène.

C’est extrêmement douloureux et inspirant à entendre en même temps, n’est-ce pas ?