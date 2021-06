L’acteur de ‘Black Panther’ Michael B. Jordan s’excuse après avoir été accusé d’appropriation culturelle – RT USA News

L’acteur Michael B. Jordan s’est excusé mardi et a promis de rectifier la situation après avoir été accusé par Nicki Minaj et d’autres de s’être approprié culturellement le nom d’une fête de carnaval des Caraïbes pour sa nouvelle marque de rhum.

Jordan – qui a joué le rôle du méchant Erik Killmonger dans le film Marvel 2018 ‘Black Panther’ – a annoncé sa nouvelle marque de rhum le week-end dernier, la nommant d’après la fête de rue annuelle des Caraïbes J’Ouvert, originaire de Trinité-et-Tobago.

Cependant, l’acteur né aux États-Unis s’est rapidement retrouvé accusé d’appropriation culturelle par des utilisateurs de médias sociaux ayant des liens avec les Caraïbes.

La musicienne Nicki Minaj, née à Trinité-et-Tobago, a critiqué mardi le choix de la marque Jordan dans une publication Instagram, écrivant, « Je suis sûr que MBJ n’a pas fait intentionnellement quelque chose qu’il pensait que les gens des Caraïbes trouveraient offensant – mais maintenant que vous êtes au courant, changez le nom et continuez à prospérer et à prospérer. »

Autres plaint à propos de Jordan « nerveux de vouloir profiter de la culture antillaise » sans avoir aucun lien avec elle, et déclaré, « Le capitalisme noir est toujours le capitalisme » tandis qu’une pétition exigeant que Jordan mette fin à sa tentative de marque pour J’Ouvert a reçu plus de 12 000 signatures.

Le contrecoup a incité Jordan à s’excuser pour la marque dans sa propre déclaration mardi, et l’acteur a promis de renommer sa marque de rhum à l’avenir.

« Je veux juste dire au nom de moi-même et de mes partenaires, notre intention n’était jamais d’offenser ou de blesser une culture (nous aimons et respectons) et nous espérions célébrer et éclairer positivement », La Jordanie a déclaré, ajoutant : « Je vous entends et je veux être clair que nous sommes en train de renommer. »

« Nous nous excusons sincèrement et sommes impatients de présenter une marque dont nous pouvons tous être fiers » a-t-il conclu.





Aussi sur rt.com

« Annulez-la »: la reine du football de signalisation de la vertu Rapinoe accusée d’ « hypocrisie » après l’émergence d’un tweet disant que son coéquipier « a l’air asiatique »







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !