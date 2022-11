L’acteur de Bhojpuri Manoj Tiwari est prêt à embrasser à nouveau la paternité à 51 ans ; partage une grande vidéo de douche de bébé [Watch]

L’acteur populaire de Bhojpuri devenu politicien Manoj Kumar Tiwari va être à nouveau père. Manoj Tiwari a 51 ans et sa femme, Surabhi Tiwari, attend leur deuxième enfant. Le célèbre chanteur qui faisait également partie de Bigg Boss 4 a profité de sa poignée de médias sociaux pour faire une annonce de la même chose. Manoj Tiwari a partagé une vidéo de la baby shower de Surabhi et a partagé une petite mais sincère note dans la légende. Découvrez la vidéo de Manoj Tiwari et Godh Bharai de sa femme ci-dessous

Manoj Tiwari embrassera la paternité à 51 ans

La nouvelle de Manoj Tiwari devient virale partout en ce moment. Il devient également viral dans les Entertainment News. L’acteur qui s’est aventuré en politique a partagé une vidéo très réconfortante de Godh Bharai de sa femme. Lui et sa famille avaient un petit mais grand Godh Bharai dans leur ville natale.

Manoj Tiwari a complimenté sa femme, Surabhi Tiwari en beige. Surbhi a été vu en train de se jumeler dans une tenue rouge avec leur petite fille. Manoj et Surabhi ont été vus jaillissant sur leur petit pendant que tout le monde verse des fleurs et bénit Surabhi.

Regardez la vidéo de la baby shower de la femme de Manoj Tiwari, Surabhi, ici :

La vie personnelle de Manoj Tiwari

Surabhi est la deuxième épouse de Manoj Tiwari. L’acteur était auparavant marié à Rani Tiwari. Ils ont une fille nommée Rhiti. Manoj et Rani se sont séparés en 2012. Il a ensuite épousé Surabhi et a eu une autre fille. Dans une interview l’année dernière, Manoj Tiwari a révélé que c’était sa première fille Rhiti qui lui avait suggéré que lui et Surabhi devraient se marier.

Rhiti reste avec Rani à Mumbai tandis que Manoj Tiwari vit à Delhi avec sa famille. Dans l’interview avec ETimes, Manoj Tiwari a révélé que Rhiti est assez à l’aise avec Surabhi. En fait, Rhiti a également nommé son premier enfant avec Surabhi. Manoj a révélé qu’il n’y avait pas d’amertume entre lui, Rani et Rhiti.

Félicitations aux futurs parents et à la famille.