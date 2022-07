L’acteur de Bhabiji Ghar Par Hai Deepesh Bhan alias Malkhan Singh décède des suites d’une hémorragie cérébrale à 41 ans; co-stars attristées par la perte

Deepesh Bhan, acteur de Bhabiji Ghar Par Hai, n’est plus. L’acteur a rendu son dernier soupir ce matin (23 juillet) et est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale. Deepesh a joué le rôle de Malkhan dans la série et a attiré l’attention avec son timing comique. Apparemment, l’acteur jouait au cricket le matin lorsqu’il s’est effondré et a été emmené chez le médecin. Il a ensuite été transporté d’urgence dans un hôpital voisin où il a été déclaré mort.

La co-vedette de Deepesh, Shubhangi Atre, qui joue Angoori Bhabhi dans la série, a révélé que l’acteur était décédé d’une hémorragie cérébrale. L’acteur avait 41 ans et la nouvelle de sa mort subite a choqué tout le monde. Les co-stars de Deepesh ont exprimé leur tristesse face à la perte. L’actrice du FIR Kavita Kaushik a pleuré sa disparition sur tweeté, ‘Sous le choc, vidé, peiné par la nouvelle du décès de Deepesh Bhan à l’âge de 41 ans hier, un acteur très important dans le sapin, était un gars en forme qui n’a jamais bu/fumé ou fait quoi que ce soit qui puisse nuire à sa santé, laissé derrière lui une femme, un enfant d’un an, des parents et nous tous ».

Une de mes stars préférées de #BhabhijiGharParHain .. tu vas nous manquer ? #deepeshbhan pic.twitter.com/u55NdBO0ik Saina Nehwal (@NSaina) 23 juillet 2022

#DeepeshBhan est décédé hier à l’âge de 41 ans des suites d’un arrêt cardiaque. C’était un gars en forme qui n’a jamais bu / fumé @vivekagnihotri. @Rajeev_GoI c’est très clair, ces décès sont dus à #COVID-19[FEMININE effets secondaires du vaccin POUR VOTRE INFORMATION @adarpoonawalla @rashtrapatibhvn et @SerumInstIndia ? pic.twitter.com/67D36EfIzP Abhinav Rajkumar ?? (@abhinavrajkumar) 23 juillet 2022

Sous le choc, vidé, peiné par la nouvelle du décès de Deepesh Bhan à l’âge de 41 ans hier, un acteur très important dans le sapin, était un gars en forme qui n’a jamais bu / fumé ou fait quoi que ce soit pour nuire à sa santé, a laissé une femme n enfant d’un an et parents et nous tous ?? pic.twitter.com/FVkaZFT3bI Kavita Kaushik (@Iamkavitak) 23 juillet 2022

OM Shanti ???#DeepeshBhan Apurva Singh (@iSinghApurva) 23 juillet 2022

#BhabhijiGharParHain acteur de cinéma #DeepeshBhan décède à l’âge de 41 ans. Il était célèbre pour son personnage #Malkhan. Selon certaines informations, il s’est effondré en jouant au cricket. Il laisse dans le deuil sa femme et son enfant de 1 an. #SE DÉCHIRER pic.twitter.com/rkGrC5QET1 Jyothi Jha (@jyothi_jha) 23 juillet 2022

Un très bon acteur Om shanti #deepeshbhan https://t.co/g4fQjoQgHd Shubham Kumar (@ishubhamrajpoot) 23 juillet 2022

Voici comment les fans ont tweeté –

#deepeshbhan vous allez nous manquer monsieur, parti trop tôt. Le duo #tikamalkhan ne reviendra jamais ?? Shivam Sharma (@ShivamS84999523) 23 juillet 2022

Ce duo n’est plus le même. Tika et Malkhan sont l’un des meilleurs duos dans les émissions de télévision. Deepesh bhan alias Malkhan décède alors qu’il jouait au cricket aujourd’hui, il s’est effondré. Il a acquis le rôle de Malkhan alors https://t.co/h6emJH0ODA shanti? ? #Deepeshbhan #Malkhan #BhabhijiGharParHain pic.twitter.com/uDMqkO7xhx Aditya (@pradeep__3576) 23 juillet 2022

#deepeshbhan était un brillant acteur. A suivi son travail de FIR à Bhabhi Ji…. Son absence se fera sentir longtemps. SE DÉCHIRER ?????? (@Dilli_Wala_BF) 23 juillet 2022

Deepesh a fait partie d’émissions de télévision populaires telles que May I Come In Madam, FIR et bien d’autres.