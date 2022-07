L’acteur de Bhabhi ji Ghar Par Hai laisse dans le deuil sa femme et son fils d’un an, connaît sa famille

Vendredi, l’acteur de télévision populaire Deepesh Bhan, qui jouait Malkhan dans Bhabi ji Ghar Par Hai, est décédé à l’âge de 41 ans. Cette nouvelle a été un choc pour toute l’industrie de la télévision. L’acteur laisse dans le deuil large et un fils d’un an.

Le défunt acteur, qui s’est marié en 2019, a un fils qui est né le 14 janvier 2021. Lorsque Deepesh s’est marié, il s’est rendu sur les réseaux sociaux et a écrit : « Je me suis marié. Je viens d’entrer dans notre nouveau monde avec ma belle femme.

L’année dernière, il a accueilli son premier enfant avec sa femme. Le jour de la Saint-Valentin, il a écrit: «Le mois dernier, le 14 janvier 2021, nous avons la chance d’avoir le petit garçon maintenant qu’il a terminé 1 mois. les amis ont besoin de vos bénédictions Godbles vous tous et Joyeuse Saint-Valentin à tous.” Il a ensuite révélé le visage de son enfant.

Il avait l'habitude de présider la photo de sa famille sur les réseaux sociaux.





















Pour les non-initiés, Dipesh a joué le rôle de Malkhan Singh dans Bhabi ji Ghar Par Hain. La nouvelle a été confirmée par l’assistant réalisateur de l’émission. Vaibhav Mathur, qui joue Tika Singh, a également réagi à la malheureuse nouvelle. Il a dit: “Oui, il n’est plus. Je ne veux rien dire à ce sujet, car il n’y a plus rien à dire”, à Dainik Bhaskar.

Selon E-Times, le co-acteur Charrul Malik a déclaré: “Je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai appris cela le matin. Je l’ai rencontré hier et il allait bien. Nous avons fait quelques vidéos ensemble. . Je le connais depuis huit ans et il était le plus proche de moi sur les plateaux. Nous avions l’habitude de manger notre nourriture ensemble. Elle ajoute : “En plus d’être un acteur talentueux, c’était aussi un être humain incroyable. Il me guidait à travers mes scènes. Nous avons perdu un être humain et un acteur incroyables.”

La star de la télévision Kavita Kaushik s’est rendue sur Instagram et a écrit: “Sous le choc, vidé, peiné d’apprendre que Deepesh Bhan est décédé hier à l’âge de 41 ans, un acteur très important dans le sapin, était un gars en forme qui n’a jamais bu / fumé ou a fait n’importe quoi pour nuire à sa santé, a laissé derrière lui une femme, un enfant d’un an, des parents et nous tous. … Trop le cœur brisé pour traiter cela .. c’est un jour sombre .. RIP Deepu.”