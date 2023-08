Mark Margolis, un acteur vétéran connu pour ses performances dans « Breaking Bad » et « Better Call Saul », est décédé, a déclaré son fils, acteur et PDG de Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis, au Hollywood Reporter.

Il avait 83 ans.

CNN a contacté les représentants de Margolis pour commentaires.

Margolis avait reçu une nomination aux Emmy Awards pour avoir incarné Hector « Tio » Salamanque. Tio, un personnage préféré des fans, était un ancien responsable du cartel qui communiquait à l’aide d’une cloche en laiton attachée à son fauteuil roulant. Il a ensuite joué Tio en tant que jeune homme avant d’être en fauteuil roulant.

« C’était une créature merveilleuse ! Le fait qu’il n’ait pas de mots n’était pas un problème pour moi », a déclaré Margolis à Time en 2013 à propos du rôle. « J’étais ravi de ne pas avoir à apprendre de lignes. Je veux dire, je devais savoir ce qui se passait, j’avais mes repères, mais le fait que je n’avais pas à maîtriser les lignes était super. Je dois m’envoler pour le Nouveau-Mexique et ne pas m’inquiéter de mémoriser quoi que ce soit.

Margolis est également apparue dans « Scarface », « Ace Ventura: Pet Detective » et « Oz ». Il a souvent travaillé avec le réalisateur Darren Aronofsky et est apparu dans six de ses films.

Il a étudié avec la légendaire professeur de théâtre Stella Adler à l’Actors Studio de New York.

Bien qu’il ait eu bien plus de 100 crédits de films et de télévision, Margolis a trouvé la puissance de la performance en tant que Tio surprenante.

« Je ne peux pas descendre une rue de 50 pieds sans prendre une photo ou signer un autographe ! J’étais juste censé être sur un épisode », a-t-il déclaré dans la même interview de 2013. « Après la deuxième saison, je ne connaissais personne qui connaissait la série, mais après la troisième saison, ça a juste explosé. »

Mieux connu pour ses représentations de méchants, Margolis en réalité a été décrit comme humoristique et autodérision.

« Il y a trois gars par jour qui m’arrêtent et la seule chose qu’ils me connaissent c’est ‘Scarface’. Je dis toujours: « Mon Dieu, tu parles de quelque chose qui date d’il y a 30 ans » », a déclaré Margolis à Vulture en 2016. « Je suis un grincheux et je me mêle de ces choses avec les gens. Je devrais juste me taire. Cela vous donne l’impression qu’ils vous ont mis à la retraite pour une raison quelconque. Cela ne devrait pas me faire mal, mais je suis un peu déséquilibré. Insécurisé est probablement le mot.

Margolis a plaisanté en disant qu’il était connu pour ses talents de sonneur de cloche « Breaking Bad » lorsqu’il a été embauché pour être dans une publicité pour une application Apple Watch.

« Je ne fais pas beaucoup de publicités. Je ne savais pas pourquoi quelqu’un me voulait, et c’est parce que la chose s’appelle Dingbel et qu’elle sonne une cloche », a rappelé Margolis à Vulture. « Je dis aux gens que je suis le deuxième sonneur de cloches le plus célèbre après Quasimodo. C’est moi et Quasimodo.

Margolis laisse dans le deuil sa femme, Jacqueline, son fils et plusieurs petits-enfants.