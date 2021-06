L’acteur de ‘Bell Bottom’, Vaani Kapoor, a déclaré que ‘ça a été une longue attente’ alors que la vedette d’Akshay Kumar devrait sortir en salles le 27 juillet

L’actrice Vaani Kapoor est ravie que son artiste de premier plan, BellBottom, dans lequel elle a été jumelée avec Akshay Kumar, devrait sortir en salles le 27 juillet.

Vaani a déclaré: « Je suis vraiment enthousiasmé par la perspective du redémarrage de notre industrie car elle a subi l’assaut incessant de la pandémie. BellBottom est un artiste sur grand écran et je remercie les producteurs Jackky et Deepshikha (Pooja Entertainment) et de bien sûr, Akshay Kumar monsieur pour leur décision de sortir le film dans les salles. Espérons que Bell Bottom jouera un rôle important pour ramener les gens dans les salles. «

BellBottom a été le premier film à commencer à tourner en pleine pandémie et il semble que ce sera le premier grand film à sortir en salles après la deuxième vague.

Vaani déclare : « C’est un produit solide et Akshay monsieur, comme dans tous ses films, est tout simplement exceptionnel ! Il faut voir le film pour comprendre ce qu’il a fait. Je suis reconnaissant d’avoir un gros film qui sort maintenant. Cela a été une longue attente de voir mes films sortir à cause du virus, mais j’ai beaucoup d’espoir maintenant qu’ils divertiront le public. »

Le drame d’espionnage plein de suspense tant attendu basé sur de vrais événements est maintenant mûr pour la sortie et les cinéphiles qui aspirent à retourner au cinéma ont bloqué leurs calendriers. Notamment, ce sera la première vedette d’Akshay Kumar à profiter d’une sortie en salles cette année.

Pour les fans qui attendaient de voir Akshay dans un avatar d’action vintage, dans un film qui promet de grands décors internationaux, de la nostalgie des années 80 et des séquences à couper le souffle, cette annonce est un rêve devenu réalité et une lueur d’espoir qui illuminera la morosité espace de divertissement en 2021.