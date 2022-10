L’acteur de Bayonetta suscite un débat sur la rémunération des artistes de jeux vidéo après une offre “insultante”

Les joueurs du monde entier attendaient avec impatience la sortie de Bayonette 3le dernier d’une série de jeux d’action élégants, sur la Nintendo Switch.

Mais la sortie s’est embourbée dans la controverse après que l’acteur qui a exprimé le personnage principal dans les épisodes précédents a plutôt appelé les fans à le boycotter.

Le 15 octobre, l’actrice britannique Hellena Taylor a publié une série de vidéos sur son compte Twitter, disant que le développeur Platinum Games lui avait offert 4 000 $ US pour reprendre son rôle pour Bayonette 3. Elle a décrit l’offre comme “une insulte”.

Elle a ensuite appelé les joueurs à boycotter le jeu et à faire un don à une association caritative. Les vidéos ont été visionnées plus de 9,7 millions de fois sur Twitter.

“Je ne voulais pas du monde, je n’en demandais pas trop. Je demandais juste un salaire décent, digne et décent. Ce qu’ils ont fait était légal, mais c’était immoral”, a déclaré Taylor, ajoutant qu’elle était rompre un accord de non-divulgation pour s’exprimer en ligne.

Les retombées qui ont suivi ont également ressuscité des arguments selon lesquels les acteurs de la voix pour les jeux vidéo et l’animation sont souvent payés beaucoup moins que leurs homologues de la télévision et du cinéma – des arguments qui ont éclaté lors d’une grève de près d’un an qui a débuté en 2016.

Comptes différents

Le co-fondateur de Platinum Games, Hideki Kamiya, n’a pas directement répondu aux allégations de Taylor, mais a tweeté : “Triste et déplorable à propos de l’attitude de mensonge” plus tard dans la journée.

Kamiya, qui peut être notoirement rapide à la colère sur Twitter, a temporairement fermé son compte après avoir bloqué des dizaines de fans exprimant leur soutien à Taylor.

Triste et déplorable à propos de l’attitude du mensonge. C’est tout ce que je peux dire maintenant. Au fait, MÉFIEZ-VOUS DE MES RÈGLES. —@PG_kamiya

Mardi, un rapport de Jason Schreier de Bloomberg proposé un autre compte. Il a cité des sources anonymes familières avec les négociations, qui ont affirmé que Platinum Games avait offert à Taylor entre 3 000 $ et 4 000 $ US par session d’enregistrement pour Bayonette 3pour un total d’environ 15 000 $.

C’est environ le triple ou plus du paiement minimum standard par enregistrement pour un interprète de jeux vidéo, selon la grille tarifaire du syndicat SAG-AFTRA.

Le rapport Bloomberg indique que Taylor a rejeté cette offre, demandant un salaire à six chiffres ainsi que des résidus des ventes du jeu, après quoi les négociations ont échoué.

Dans un e-mail à Bloomberg, Taylor a qualifié ce compte de “mensonge absolu”.

Avec Taylor absent, la comédienne canadienne Jennifer Hale exprime Bayonetta dans le prochain match. CBC a contacté Nintendo du Canada, Platinum Games et Taylor pour obtenir des commentaires. Aucun n’a répondu. CBC a également contacté Hale et SAG-AFTRA, et tous deux ont refusé de commenter.

Fans en conflit

Woolie Madden, un diffuseur de jeux vidéo et animateur de podcast basé à Montréal, affirme que la performance de Taylor en tant que Bayonetta était aussi importante que n’importe quel acteur principal dans une émission de télévision ou un film.

“C’est l’un des principaux facteurs qui a donné vie à ce personnage et l’a rendu aussi aimé qu’il l’est parmi les fans. C’est donc à peu près aussi important que possible”, a-t-il déclaré.

Mais Madden, un “grand fan” autoproclamé des jeux Bayonetta, affirme que la controverse de la semaine dernière, avec ses histoires évolutives et contradictoires, a été “incroyablement déroutante”.

“Cela n’aurait pas non plus été la première fois que les acteurs de la voix dans l’industrie du jeu vidéo ont été sous-payés ou sapés, ou en quelque sorte traités [as] jetable », a-t-il déclaré.

Woolie Madden est un streamer et podcasteur de jeux vidéo basé à Montréal. Il se décrit comme un “grand fan” des jeux Bayonetta. (Soumis par Woolie Madden)

Il y a plusieurs années, David Hayter s’est retrouvé dans une situation similaire.

L’acteur et scénariste canadien a exprimé le personnage principal Snake dans la série Metal Gear Solid depuis 1998. Mais Metal Gear Solid 5 de 2015 présentait plutôt Kiefer Sutherland comme voix anglaise de Snake.

La décision a provoqué la colère de nombreux fans occidentaux, qui ont identifié Snake avec la voix rocailleuse de Hayter.

“C’était extrêmement décevant. Et je ne pense pas que cela ait été géré avec le respect que je pensais avoir gagné à ce moment-là”, a déclaré Hayter à propos de la situation.

L’acteur et scénariste David Hayter a attiré de nombreux fans grâce à son rôle de Solid Snake dans les jeux vidéo Metal Gear. (Mario Azunoni/Reuters, Silicon Knights/Konami)

“Mais en même temps, je travaille dans le cinéma et les franchises évoluent. Les gens prennent des décisions différentes. Les acteurs sont remplacés. Ça arrive.”

Hayter a déclaré qu’il n’avait aucune rancune envers Sutherland pour avoir accepté le poste, et a également tweeté que les fans ne devraient pas diriger la colère contre Hale pour avoir pris le rôle de Bayonetta.

Tourmente sur Twitter

Les fans et les observateurs en ligne ont exprimé leur colère contre Platinum Games, Kamiya et même Hale.

Certains joueurs ont publié des captures d’écran de leurs précommandes annulées pour le jeu. Mais après que le rapport Bloomberg ait introduit un autre récit, d’autres ont accusé Taylor de mentir.

Hale a déclaré sur Twitter qu’en raison d’un accord de non-divulgation, elle ne peut pas commenter directement la situation, mais a appelé “toutes les personnes impliquées” à “résoudre leurs différends de manière amicale et respectueuse”.

À propos de Bayonetta 3 : pic.twitter.com/e4VrclEQIm —@jhaletweets

Jeux de platine ont rompu leur silence jeudi soirremerciant “tous ceux qui ont contribué” et offrant son soutien à “Jennifer Hale en tant que nouvelle Bayonetta” sur Twitter.

“Nous demandons aux gens de s’abstenir de tout autre commentaire qui manquerait de respect à Jennifer ou à tout autre contributeur à la série”, a-t-il poursuivi. La déclaration n’a pas nommé Taylor.

Battez-vous pour plus de salaire, des résidus

Les vidéos de Taylor ont renouvelé les discussions sur la rémunération du travail de voix off dans les jeux et l’animation.

“Il y a cette idée fausse selon laquelle les acteurs de la voix sont comme des célébrités et nous sommes payés, vous savez, juste des tas d’argent. Et la réalité est que nous ne le faisons pas, et nous ne l’avons jamais vraiment fait”, a déclaré l’acteur vétéran de la voix Ben Diskin.

“L’acteur de voix moyen est juste en quelque sorte… vivant d’un chèque de paie à l’autre et, vous savez, fait ce qu’il peut pour s’en sortir.”

Il a noté qu’il est “absolument raisonnable” pour les acteurs de la voix de longue date dans des rôles principaux de demander ou de négocier un salaire supérieur à la norme syndicale. Ces négociations ne sont généralement pas rendues publiques.

Le travail de voix off pour les jeux vidéo n’offre généralement pas de résidus ou de redevances, comme le font généralement la télévision ou les films.

Certains acteurs ont corroboré cela avec leurs propres comptes sur les réseaux sociaux.

Sean Chiplock a déclaré avoir été payé entre 2 000 $ et 3 000 $ US pour avoir exprimé un personnage secondaire dans Nintendo La légende de Zelda : le souffle de la naturequi s’est vendu à plus de 27 millions d’exemplaires à ce jour.

“Mes deux répliques hors champ dans [the film] Détective Pikachu m’ont fait plus que tout [Breath of the Wild] a fait,” il a noté.

Des membres du syndicat SAG-AFTRA manifestent devant les bureaux d’Insomniac Games le 17 novembre 2016. (Kim Brunhuber/CBC)

En 2016, les acteurs de la voix du syndicat SAG-AFTRA se sont mis en grève contre plusieurs grandes sociétés de jeux vidéo, demandant un meilleur salaire, y compris des résidus sur les ventes d’un jeu, ainsi que d’autres protections sur le lieu de travail.

Lorsqu’il a pris fin, le syndicat avait obtenu plusieurs protections, ainsi que des paiements supplémentaires pour des sessions d’enregistrement supplémentaires. Mais les paiements résiduels liés aux ventes sont restés hors de propos.

“Il n’y a qu’un mur de béton dans l’industrie pour empêcher que cela ne se produise”, a déclaré Hayter.

Les observateurs de l’industrie ont émis l’hypothèse que les sociétés de jeux hésitent à payer les résidus aux acteurs, car si elles le faisaient, les développeurs de jeux pourraient également les défendre.

“Ce serait merveilleux si tout le monde – les programmeurs, les animateurs, tous ceux qui travaillent sur ces jeux – recevait juste une toute petite fraction d’un pourcentage de ces ventes pour les aider à se débrouiller dans cette vie”, a déclaré Diskin. .

Acheter ou boycotter ?

Lorsque Taylor a fait sa déclaration explosive, Madden a déclaré qu’il envisageait de boycotter Bayonette 3. Mais il est moins sûr que ce soit la meilleure réponse qu’il puisse faire en tant que fan, car de nouveaux récits contradictoires ont compliqué le récit.

Il dit qu’il jouera probablement au jeu, ce qu’il anticipe depuis qu’il a été annoncé il y a près de cinq ans. Mais il ne s’oppose pas non plus à ceux qui choisissent de ne pas l’acheter.

“Je pense que la chose la plus importante est … de ne pas simplement prétendre que le problème n’existe pas”, a-t-il déclaré.

“Vous n’êtes pas obligés de vous vilipender pour ces décisions, mais ne prétendez certainement pas que les problèmes qui pourraient exister n’existent pas.”