L’acteur de «Baghban» Saahil Chadha et sa femme sont blessés après un accident de la route choquant | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans une tournure choquante des événements, l’acteur de Bollywood Saahil Chadha, populaire pour son rôle dans « Baghban » d’Amitabh Bachchan, et sa femme Promila ont rencontré un accident anormal au cours duquel ils ont été frappés par une ambulance à l’arrière.

Mercredi (12 mai), le couple a assisté à une réunion près du Xavier’s College de Mumbai, après quoi ils se dirigeaient vers leur véhicule lorsqu’une ambulance les a frappés sans méfiance par derrière.

Selon les rapports, l’épouse de Saahil, Promila, a souffert de deux fractures à la jambe et Chadha s’est retrouvé avec des blessures au ventre et à la cuisse après avoir été traîné par l’ambulance sur environ deux pieds.

Dans une interview accordée au Times Of India, Sahil a parlé de l’incident en disant: « La police a attrapé le chauffeur. Je pratique le bouddhisme et je sens qu’un incident grave et bien pire a été évité dans ma vie. Je suis sous observation pour le quelques jours sans aucun doute, mais Dieu a été gentil. Ce qui s’est passé était extrêmement choquant et effrayant «

L’acteur a également déclaré au principal quotidien que le couple avait de la chance que le chauffeur de l’ambulance conduise lentement.

Sahil a également joué dans des films tels que « Section 375 » en 2019, réalisé par Ajay Bahl, et le film de 2008 « Thoda Life Thoda Magic » réalisé par Aanand L.Rai, avec Jackie Shroff et Meera Vasudevan.