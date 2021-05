L’acteur de «Baghban» Saahil Chadha et son épouse Promila ont rencontré mercredi 12 mai un accident lorsqu’ils ont été heurtés par une ambulance à Mumbai. Le couple a été légèrement blessé et Saahil a été hospitalisé.

Après avoir assisté à une réunion, Saahil et Promila marchaient vers leur voiture lorsqu’une ambulance les a frappés par derrière. Selon les reportages, Saahil aurait été traîné sur deux pieds et aurait subi des blessures à l’estomac et aux cuisses tandis que Promila aurait deux fractures à la jambe.

Actuellement, l’acteur est admis à l’hôpital de Bombay pendant que Promila supporte sa cousine. Comme Saahil n’a pas subi de blessures graves, il est susceptible d’être renvoyé dans deux ou trois jours, selon les rapports.

En parlant à HT, Saahil a qualifié l’accident de « extrêmement choquant et effrayant » et a déclaré que le chauffeur de l’ambulance avait été attrapé par la police.

«Je pratique le bouddhisme et j’ai le sentiment qu’un grand incident indésirable et bien pire a été évité dans ma vie. Je suis sous observation pour les prochains jours sans aucun doute, mais Dieu a été gentil. Tout ce qui s’est passé était extrêmement choquant et effrayant », dit-il.

Saahil a essayé le rôle de l’un des fils d’Amitabh Bachchan et de Hema Malini dans le film «Baghban». En dehors de cela, l’acteur a également fait partie de films comme «Section 375» et «Thodi Life Thoda Magic».