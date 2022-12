L’acteur de Bade Achhe Lagte Hain 2, Nakuul Mehta, renverse les mèches en arrêtant de fumer; dit “J’ai payé mes cotisations au cours des 18 derniers mois”

L’acteur de télévision populaire Nakuul Mehta, qui a essayé le rôle de Ram dans l’émission Bade Achhe Lagte Hain 2 d’Ekta Kapoor, s’est finalement prononcé sur son désir de l’arrêter. Le voyage de Nakuul de Bade Achhe Lagte Hain 2 a pris fin et les fans étaient bouleversés à cause de la même chose. L’émission a été diffusée avec succès à la télévision et les fans étaient amoureux de la chimie à l’écran de Nakuul et Disha Parmar, alias Priya.

Dans une interview avec Hindustantimes.com, Nakuul a déclaré que l’émission avait reçu beaucoup d’amour de la part des gens et qu’ils avaient des doutes lorsqu’ils ont commencé car l’émission était déjà une émission emblématique. Il a dit que le voyage a atteint les gens et que c’était vraiment spécial. Il a même ajouté en disant qu’il se sent plein de créativité et qu’il sentait que l’histoire allait dans des endroits et qu’il n’y avait rien de nouveau à ajouter. Nakuul a dit qu’il lui manquait de jouer à Ram.

Nakuul est devenu célèbre avec le spectacle Ishqbaaz et a révélé que c’était épuisant et qu’il a dû prendre une pause de quatre ans. Le bel acteur a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir payé sa dette aux créateurs et au public au cours des 18 derniers mois. Il a même dit qu’il ne faisait pas beaucoup de spectacles car il estimait que c’était une injustice de jouer des rôles différents tous les quelques mois. Il a dit qu’il ne prenait jamais le temps de son spectateur pour acquis.

Sur le plan personnel, Nakuul Mehta est marié à son amour d’enfance Jankee Parekh et les deux sont parents d’un fils soufi.