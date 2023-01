L’acteur de Bade Achhe Lagte Hain 2, Nakuul Mehta, a un an de plus ; les fans le couvrent de compliments, disons, “vieillir comme du bon vin”

L’acteur de Bade Achhe Lagte Hain 2 Nakuul Mehta aura 40 ans mardi et sa femme chanteuse Jankee Parekh a souhaité à son acteur-mari son jour spécial. Dans son message, elle a partagé de jolies vidéos de Nakuul avec leur fils Sufi. Le duo père-fils a été vu passer du temps de qualité ensemble. La longue note sincère de Jankee dans laquelle elle a appelé Nakuul “mon amour pour toujours” vous fera partir aww. Partageant la vidéo qu’elle a écrite, ’40 années incroyables à mon bel homme (visage souriant avec emoji yeux rouges en forme de cœur). Et quelle chance j’ai d’avoir été témoin et de faire partie de sa vie depuis plus de 20 ans maintenant. Parmi les nombreux chapeaux que vous portez, mon préféré est et sera toujours celui de vous être le père des soufis. D’être des enfants à maintenant élever les nôtres, la vie a bouclé la boucle.

Jetez un œil au message de Jankee Parekh –

Les fans de Nakuul ont rempli ses réseaux sociaux de souhaits et ne pouvaient s’empêcher de louer le beau garçon. Nakuul bénéficie d’un énorme nombre de fans et rend les femmes faibles dans les genoux avec son apparence charmante. Un utilisateur a écrit : ‘JOYEUX ANNIVERSAIRE #NakuulMehta ! Merci d’être le meilleur acteur et le meilleur humain que j’ai vu. ‘ Un autre a commenté en disant: ‘Anniversaire je t’aime

@NakuulMehta

, mon coeur est plein d’affection pour toi. Vous êtes l’un des hommes que j’admire, avec tant d’appréciation?. Me voici en train de boire un verre de moscato pour fêter tes quatre décennies ! ? #vieillircommelevin’.

Jetez un œil aux tweets des fans de Nakuul Mehta –

Nakuul et Jankee se sont mariés le 28 janvier 2012 et sont parents d’un fils, Sufi. Les deux sont très actifs sur les réseaux sociaux et continuent de partager des photos et des vidéos l’un de l’autre. Sur le plan du travail, Nakuul a récemment quitté la populaire émission Bade Achhe Lagte Hain 2 d’Ekta Kapoor dans laquelle il jouait le rôle de Ram aux côtés de Disha Parmar. Leur chimie à l’écran était au rendez-vous et les fans étaient amoureux d’eux.