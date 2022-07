L’acteur David Warner, vu dans Star Trek, Titanic et Tron, décède à 80 ans

L’acteur britannique emblématique David Warner décédé dimanche après une bataille contre “une maladie liée au cancer”, a rapporté la BBC. L’homme de 80 ans avait un carrière de plusieurs décennies qui comprenait The Omen, Tron, Titanic et plusieurs rôles dans Star Trek.

Warner est également apparu dans Time Bandits, Doctor Who, Twin Peaks et Mary Poppins Returns. Il était également un doubleur prolifique, ayant joué Ra’s Al Ghul dans Batman: The Animated Series, Herbert Langdon dans la série animée Spider-Man des années 90, Archmage in Gargoyles et est apparu dans de nombreux drames audio Doctor Who.

“Il nous manquera énormément, ainsi qu’à sa famille et à ses amis, et nous nous souviendrons de lui comme d’un homme, d’un partenaire et d’un père au bon cœur, généreux et compatissant, dont l’héritage de travail extraordinaire a touché la vie de tant de personnes au fil des ans. Nous avons le cœur brisé ,” sa famille a déclaré à la BBC dans un rapport.