L’acteur d’Asur 2 Arshad Warsi dit qu’il ne peut toujours pas dire qu’il fait partie de l’industrie après 27 ans; merci OTT pour la reconnaissance

Asour 2 est l’une des séries Web les plus appréciées du pays. Il met en vedette Arshad Warsi, Barun Sobti, Ridhi Dogra, et plus de célébrités dedans. Arshad Warsi est félicité pour son rôle dans la série Web. Il incarne DJ, un flic qui est à la recherche d’un tueur en série. Arshad Warsi a expliqué qu’il ne se sentait toujours pas faire partie de l’industrie, même après 27 ans. L’acteur a également remercié le boom OTT qui donne une reconnaissance aux acteurs comme lui. Continuez à lire pourquoi Arshad l’a dit ci-dessous…

Arshad Warsi dit qu’il ne peut pas dire qu’il fait partie de l’industrie

Arshad Warsi a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique hindi il y a environ 27 ans. Il a joué dans Tere Mere Sapne qui est sorti en 1996. Arshad attend toujours de construire sa crédibilité en tant qu’acteur. Il dit que c’est difficile pour des acteurs comme lui puisqu’il n’appartient pas à l’industrie. « Malheureusement, je suis ici depuis près de 27 ans et je ne peux toujours pas dire que je fais partie de l’industrie », a déclaré Arshad à un portail d’informations sur le divertissement en ligne. Il élabore sa déclaration avec raison, disant qu’il lui faut beaucoup de temps pour remonter à la position dans laquelle il se trouvait après avoir livré un flop.

De plus, Arshad dit qu’il faut être assez fort pour dire non. Il a affirmé qu’on lui avait proposé de nombreux rôles de flic depuis Asur. Mais il en a refusé beaucoup. Arshad ajoute qu’il y en a qu’il trouve fabuleux et qu’il en fait quelques-uns. Arshad Warsi a fait les gros titres dans l’actualité du divertissement pour ses talents d’acteur dans des projets incroyables ces jours-ci.

Arshad Warsi parle de sa reconnaissance après le boom de l’OTT

Arshad Warsi dit que l’expansion et l’essor de l’OTT ont donné à des acteurs comme lui une plate-forme axée sur la performance. Contrairement à l’industrie cinématographique commerciale où les intrigues héros-héroïne sont au cœur. Arshad croit que c’est grâce à ces plateformes que des acteurs comme lui explorent et prospèrent. OTT n’a pas besoin d’être un héros par excellence et a donc un espace pour tout le monde. « Les gars comme moi, qui ne ressemblent pas à des types de héros, sont enfin reconnus », a-t-il déclaré à Hindustan Times.

Arshad Warsi a joué des personnages emblématiques tels que Madhav à Golmaal, Circuit à Munna Bhai MBBS, Adi à Dhamaal, Jagdish Tyagi à Jolly LLB et maintenant Dhananjay Rajpoot alias DJ à Asur.