L'acteur d'Ashley Thomas d'Emmerdale craint que le savon ne soit `` supprimé comme Brookside '' pour avoir poursuivi un public plus jeune

JOHN Middleton a craint qu’Emmerdale ne soit « supprimé comme Brookside » afin de s’adresser à un public plus jeune.

Alors qu’Emmerdale se prépare à célébrer son 50e anniversaire avec de nombreuses cascades et des moments choquants, l’ancienne star John Middleton a déclaré que le feuilleton risquait de s’effondrer.

S’exprimant dans la nouvelle série de Soap From The Box, John a déclaré: «Vous devez être très prudent, et je pense que c’est la grosse erreur que Brookside a commise, ils sont allés cascade après cascade après cascade.

«Finalement, votre public se connecte pour regarder une cascade, puis c’est tout, puis ils s’en vont.

« Vous visez un public jeune, mais très volage, vous avez fait votre cascade et puis ils partent et quoi d’autre.

“Ce dont vous avez besoin, c’est d’une loyauté envers les personnages, car c’est ce qui vous amène et développe réellement votre compréhension du drame et de ce dont il s’agit.”

Et la star actuelle la plus ancienne du feuilleton, Chris Chittel, dit que c’est dommage que le feuilleton soit passé au «sensationnalisme» avec ses intrigues.

“Le plus grand changement est le sujet des scénarios, ils sont tous sensationnalistes, ce qui est dommage”, a-t-il déclaré.

« Nous devons regarder la vie et être capables de la refléter pour faire notre travail. Et la vie telle qu’on la voit maintenant, les cloches de l’enfer, tu n’oses pas tousser, marche dans la rue parce qu’il y a un mort.

“Mais la vie n’est pas comme ça. J’ai vu un épisode merveilleux de Coronation Street avec Sarah Lancashire et Julie Goodyear dans le pub.

« Ils avaient fermé pour la nuit et c’était tout simplement magique. C’était parfait. C’est ce qui manque. »





Un scénario récent a vu l’actrice Sally Dexter lutter contre le cancer, avec sa mort à l’écran diffusée jeudi soir.

L’épisode d’une heure s’est concentré sur le personnage et sa famille alors que les Dingles réalisaient que leur temps avec Faith était officiellement et de manière inattendue épuisé.

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Sally Dexter a quitté Emmerdale et son rôle de Faith Dingle[/caption]

Faith est décédée après avoir décidé de mettre fin à ses jours après son diagnostic terminal[/caption]

Faith est morte dans les bras de son fils Cain[/caption]

