L’acteur d’Anupamaa, Paras Kalnawat, rompt le silence après avoir été évincé de la série, dit que “c’était un cauchemar”

L’acteur d’Anupamaa Paras Kalnawat fait actuellement l’actualité pour avoir été évincé de l’émission de Rupali Ganguly par les créateurs. Paras qui a joué le rôle du fils rebelle d’Anupamaa, Samar, a été invité à quitter la série après avoir rompu son contrat. La maison de production a publié une déclaration, confirmant sa sortie en disant : « En tant que maison de production, nous n’accepterons pas de rupture de contrat. Nous avons mis fin à ses services en tant qu’acteur avec effet immédiat. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour ses projets futurs. ”

Maintenant, Paras a finalement rompu le silence sur la question et il a présenté sa version de l’image. L’acteur a posté une bobine sur son Instagram avec une longue légende dans laquelle il résumait son expérience de faire partie de l’émission. Paras a révélé qu’Anupamaa était devenu un cauchemar pour lui et qu’il n’était pas satisfait de l’équipe. On a dit que depuis que Paras avait accepté de faire partie de Jhalak Dikhlaa Jaa, on lui avait demandé de quitter Anupmaa. Mais, Paras a déclaré qu’on lui avait demandé de quitter l’émission avant de s’engager envers l’autre chaîne.

Voici son message







Dans le message, Paras a déclaré: “Chaque voyage a une fin. Beaucoup de gens de mon équipe vont manquer. Je parlerai certainement de ma version de l’histoire et de ce à quoi j’ai dû faire face en faisant partie de la série. Ce n’était rien de moins qu’un cauchemar. Les gens proches de moi dans l’émission étaient bien informés de mon mécontentement, mais aucune mesure n’a été prise. C’est en effet un sentiment mitigé. Un soupir de soulagement avec une goutte de larme. Sera toujours reconnaissant à Rajan Sir, Romesh Monsieur, Vivek Ji, Aarif Ji, Gulshan Ji, Sunand Monsieur et toute l’équipe DKP de m’avoir donné cette opportunité et de m’avoir fait participer à ce beau spectacle et seront toujours reconnaissants pour tout l’amour que vous m’aurez donné. J’ai travaillé avec l’un des meilleurs producteurs, la meilleure équipe de direction et le meilleur DOP. Mais le spectacle doit continuer. Je ferai de mon mieux partout où j’irai et mes actions parleront plus fort que les mots. Gardez votre amour à venir kyuki PHOTO ABHI BAAKI HAI …SIGNATION COMME SAMAR SHAH.”

Kalnawat a remercié le public de l’avoir accepté et aimé en tant que Samar, “Merci de m’aimer et de me soutenir en tant que Samar Shah, donnez le même amour au nouvel acteur jouant Samar Shah et à la série. une bobine sur kesariya.” Selon les rapports, Suvansh Dhar remplacera Paras dans l’émission.