L’acteur d’Anupamaa Paras Kalnawat RÉAGIT aux commentaires de l’ex-petite amie Uorfi Javed sur sa possession; dit: ‘Tout cela ne m’affecte pas’

Paras Kalnawat, qui jouait le rôle de Samar dans Anupamaa, fait l’actualité ces derniers jours. Le contrat de l’acteur a été résilié par les réalisateurs car il a signé Jhalak Dikhhla Jaa 10 qui sera diffusé sur une chaîne concurrente. Paras en a parlé et même les fabricants ont fait une déclaration officielle à ce sujet. Outre sa sortie d’Anupamaa et sa participation à Jhalak Dikhhla Jaa 10, Paras a également parlé dans une récente interview des commentaires de son ex-petite amie Uorfi Javed sur sa possession.

Peu de gens sauraient que Paras et Uorfi sont sortis ensemble pendant une brève période et se sont ensuite séparés. Les deux ont été vus ensemble dans l’émission Meri Durga. Plus tôt, dans quelques interviews, Uorfi avait qualifié Paras de possessive, et l’actrice avait également affirmé que l’acteur avait dit aux créateurs d’Anupamaa de ne pas la faire participer à la série.

Récemment, dans une interview avec India Forums, Paras s’est ouvert sur les allégations d’Uorfi. Il a dit: “Il devrait y avoir une sorte d’agressivité en moi pour exercer des représailles. Je ne porte de rancune envers personne. Si j’ai un problème avec quelqu’un, j’irais devant et parlerais à cette personne plutôt que de dire quelque chose de mal. Quand je vois des gens parler de moi, je le prends très calmement. Je me dis que si cette personne trouve le bonheur en disant tout cela sur moi, je préfère trouver le bonheur dans son bonheur. Tout cela ne me touche pas. du tout.”

Uorfi est connue pour donner des réponses aux personnes qui ont parlé d’elle. Nous nous demandons si l’actrice aura également une réponse à ce que Paras a dit. Attendons et regardons.

Pendant ce temps, Uorfi, qui a été vu pour la dernière fois dans Bigg Boss OTT, fait toujours la une des journaux pour avoir revêtu des tenues bizarres et audacieuses. Mais, l’actrice les a portées sans effort et ses fans adorent ça chez elle.