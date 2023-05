L’acteur d’Anupamaa Nitesh Pandey n’est plus; star meurt d’un arrêt cardiaque à 51 ans

C’est un revers majeur pour l’industrie de la télévision. L’acteur Nitesh Pandey n’est plus. Selon les derniers rapports, l’acteur est décédé à l’âge de 51 ans après avoir subi un arrêt cardiaque. La nouvelle a été confirmée par le beau-frère de Nitesh Pandey, Siddharth Nagar. Pour Etimes, Siddharth Nagar a révélé que Nitesh Pandey est décédé à Igatpuri et que sa femme est en état de choc. Apparemment, Nitesh Pandey a subi un arrêt cardiaque à 2 heures du matin et est décédé. L’acteur a joué le rôle de Dheeraj Kapoor dans la célèbre émission Anupamaa de Rajan Shahi. Il a fait une apparition dans la série en tant que meilleur ami de Gaurav Khanna alias Anuj Kapadia.

Selon un tweet de l’agence de presse ANI, le rapport post-mortem de Nitesh Pandey est attendu et la police interroge le personnel de l’hôtel.

L’acteur de télévision Nitesh Pandey a été retrouvé mort dans un hôtel à Igatpuri, Nashik, dans le Maharashtra. À première vue, la cause du décès semble être une crise cardiaque. Une équipe de police est présente à l’hôtel et une enquête est en cours. L’autopsie est attendue. Interpellation du personnel de l’hôtel et des proches pic.twitter.com/UIEnosnZMo ANI (@ANI) 24 mai 2023

Le parcours d’acteur de Nitesh Pandey

Nitesh Pandey était un visage bien connu de la télévision et de l’industrie cinématographique. Il est également apparu dans le film Om Shanti Om de Shah Rukh Khan. Il faisait également partie de Khosla Ka Ghosla. Il a commencé sa carrière en 1990 et a fait ses débuts dans l’émission intitulée Tejas. Il a également fait partie du film Dabangg 2 de Salman Khan. Récemment, il a été vu dans Anupamaa et Pyar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyara Pyara.

Triste journée pour l’industrie de la télévision

C’est en effet une phase très bouleversante pour l’industrie de la télévision car en l’espace de trois jours, trois vies sont perdues. Plus tôt, les rapports sur la disparition soudaine d’Aditya Singh Rajput laissaient tout engourdi. La star de 32 ans aurait été retrouvée morte dans sa salle de bain. Ses obsèques ont eu lieu hier. Ce matin, les informations sur la disparition de Vaibhavi Upadhyaya ont fait la une des journaux. L’actrice qui jouait Jasmine dans Sarabhai vs Sarabhai serait décédée après que sa voiture ait eu un accident majeur alors qu’elle voyageait dans le Nord. Et maintenant, les informations sur la disparition de Nitesh Pandey ont laissé tout le monde choqué. Ashoke Pandit a utilisé son compte Twitter pour pleurer la perte. Il a qualifié Nitesh Pandey d’acteur brillant et de personne aimant s’amuser.

Jetez un œil à son tweet ci-dessous :

Triste d’apprendre la disparition soudaine de Nitesh Pandey, un acteur brillant et une personne aimant s’amuser en raison d’un arrêt cardiaque à Igatpuri. Sa disparition est une grande perte pour l’industrie du cinéma et de la télévision. Mes sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. Om Shanti. ? pic.twitter.com/KTtu0ZeEYA Ashoke Pandit (@ashokepandit) 24 mai 2023

Nos sincères condoléances sont avec tous.