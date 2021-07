L’acteur d »Anupamaa’, Madalsa Sharma, dément la rumeur de la guerre froide avec Rupali Ganguly qui dit « Pas de rancune »

Madalsa Sharma a démenti les rumeurs d’une guerre froide avec la co-star d’Anupamaa, Rupali Ganguli.

Dans une interview avec SpotboyE, Madalsa a déclaré: « Je ne comprends pas d’où viennent ces rumeurs en premier lieu. Comme c’est bizarre de savoir ça. Nous tournons comme une famille. Chaque jour, nous travaillons ensemble, nous rigolons, nous mangeons ensemble. Quand le travail acharné est confondu avec ce genre de rumeurs, c’est en fait très blessant pour nous.

« Mon équation avec Rupali est très bonne comme avec tout le monde. Lorsque nous travaillons ensemble tous les jours, nous développons un lien fort. Donc, je me sens mera et Rupali ja jitna à l’écran tashan hota hai, hors écran utna salut cool, chill out hai (La dynamique que Rupali et moi partageons à l’écran est similaire à l’équation que nous avons hors écran.) Parfois, nous avons des scènes où nous nous regardons comme si nous allions nous manger mais nous éclatons de rire juste après la coupe . Rupali et moi n’avons aucun sentiment négatif l’un envers l’autre. Dans l’ensemble, c’est très agréable et détendu. »

On lui a également demandé ce qu’elle ressentait en faisant partie d »Anupamaa’. A quoi l’actrice a dit,

« Touchwood, l’émission est au sommet depuis le premier jour et jusqu’à présent, elle a maintenu sa première place, donc chaque semaine lorsque nous obtenons le tableau TRP, nous sommes aussi excités que nous l’avons toujours été la première fois depuis que nous avons appris à connaître notre émission a régné. Donc, c’est la même quantité d’excitation chaque semaine et ce n’est rien d’autre qu’une bénédiction de Dieu. En moins de temps, notre émission nous a tellement donné à chacun d’entre nous individuellement, c’est donc un sentiment incroyable d’être connecté et faisant partie d’une équipe, ce qui est tellement positif et c’est donc comme un nuage neuf.

Madalsa a également mentionné qu’elle aime les rôles intenses. Elle se concentre actuellement sur « Anupamaa », mais à l’avenir, si elle en a l’occasion, elle voudra travailler dans une série Web.

Pour les non avertis, le spectacle tourne autour de la femme au foyer gujarati Anupamaa Vanraj Shah et de sa famille. C’est une femme au foyer, une mère et une belle-fille dévouée, axée sur la famille et dévouée.