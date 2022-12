L’acteur d’Anupamaa Apurva Agnihotri et sa femme Shilpa Saklani ont eu une petite fille

Le couple de télévision populaire Shilpa Saklani et Apurva Agnihotri ont des visages connus de l’industrie. Les deux ont marché dans l’allée en 2004 et se donnent des objectifs d’amour majeurs avec leur PDA romantique. Le couple amoureux éperdument amoureux Apurva et Shilpa a eu la chance d’avoir une petite fille après avoir été marié pendant 18 ans. Oui, tu l’as bien lu!

Les deux ont embrassé la parentalité et passent du temps de qualité avec leur fille Ishaani. Apurva est allé sur son Instagram et a partagé une adorable vidéo avec sa tarte mignonne alors qu’il annonçait la bonne nouvelle au monde entier.

Jetez un œil au post d’Apurva Agnihotri –

Il a légendé le message comme suit: “Et juste comme ça, cet anniversaire est devenu l’anniversaire le plus spécial de ma vie car Dieu nous a bénis avec le cadeau le plus spécial, incroyable, incroyable et miraculeux de tous les temps.” Avec la plus grande gratitude et un immense bonheur, Shilpa et moi souhaitons vous présenter notre fille chérie ISHAANI KANU AGNIHOTRI. S’il vous plaît, couvrez-la de tout votre amour et de toutes vos bénédictions. Om Namaha Shivaya.’ Les célébrités et leurs fans ont exprimé leurs souhaits sur leurs réseaux sociaux.

Apurva Agnihotri et Shilpa sont mariés depuis longtemps et veulent un enfant depuis longtemps maintenant. Shilpa a repéré Apurva dans un café et a eu le béguin pour lui depuis le film Pardes. Rakshanda Khan a joué Cupidon entre les deux.

Sur le plan du travail, Shilpa est connue pour son rôle dans diverses émissions dont Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Jassi Jaissi Koi Nahin. Le couple a même participé à des émissions de téléréalité, notamment Nach Baliye 1 et Bigg Boss 7. D’autre part, Apurva a fait ses débuts à Bollywood dans Pardes avec Shah Rukh Khan. On lui a également proposé un rôle dans Jassi Jaissi Koi Nahin. Il a été vu pour la dernière fois dans le spectacle Anupamaa et son rôle a été apprécié par le public.