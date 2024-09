L’acteur Damian Lewis rassemble des moutons sur un pont de Londres dans le cadre d’une tradition originale

Ouvrez cette photo dans la galerie : L’acteur britannique Damian Lewis dirige la Worshipful Company of Woolmen, conduisant des moutons à travers Southward Bridge, lors de l’événement annuel à Londres, le 29 septembre.BEN STANSALL/AFP/Getty Images

L’acteur Damian Lewis a conduit dimanche un troupeau de moutons à travers la Tamise en hommage à une tradition vieille de plusieurs siècles.

Lewis fait partie des milliers de personnes qui ont reçu le titre honorifique d’Homme libre de la ville de Londres, qui, à l’époque médiévale, leur accordait le droit de faire traverser la rivière au bétail pour le vendre sans payer de péages.

Plus de 1 000 hommes libres ont exercé ce droit dimanche lors de la London Sheep Drive annuelle, dont beaucoup portaient des chapeaux noirs et des manteaux rouges. Lewis portait le manteau de laine de son grand-père et portait une houlette alors qu’il menait la foule rassemblant les animaux sur le pont de Southwark.

« C’était fabuleux », a déclaré Lewis, star de « Band of Brothers », « Homeland » et « Wolf Hall ».

Lewis a été invité à représenter la Worshipful Company of Woolmen, une guilde commerciale datant du XIIe siècle. Il s’est dit heureux de participer à « cette journée excentrique, très britannique, honorant une vieille tradition ».

Manny Cohen, Maître Woolman à la Worshipful Company of Woolmen, a déclaré que l’ancienne tradition de conduite de moutons avait été relancée il y a environ 15 ans et était devenue un événement caritatif majeur de collecte de fonds.

Il n’est pas prévu de rétablir d’autres privilèges anciens des hommes libres, tels que le droit de porter une épée dégainée en public et d’être reconduit chez lui s’il est trouvé ivre.