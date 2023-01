L’acteur d’Ajith Kumar se rapproche de la barre des 100 crores de roupies dans le monde

Incarné par Ajith Kumar, l’acteur de langue tamoule Thunivu est sorti en salles le 11 janvier. Il s’est affronté au box-office avec Varisu, un artiste familial mettant en vedette Thalapathy Vijay. Les deux films sont diffusés dans des salles combles pendant le week-end prolongé de Pongal.

Selon le site Web de suivi commercial Sacnilk.com, bien que Varisu ait franchi Rs 100 crore brut dans le monde, Thunivu est également à quelques centimètres de franchir la barre des trois chiffres car il a collecté Rs 93,05 crore brut dans le monde au cours des quatre premiers jours de sa sortie. Les collections brutes nationales sont de Rs 65,05 crore avec la collection brute mondiale de Rs 28 crore.

Sur la collection brute de Rs 65,05 crore en Inde, le film a gagné la majorité de son morceau au Tamil Nadu, un énorme Rs 51,50 crore, Rs 7,2 crore dans le Karnataka, Rs 3,1 crore dans l’Andhra Pradesh et le Telangana, Rs 2,25 crore dans Kerala et Rs 1 crore dans le reste du pays, selon le même portail commercial.

Ajith Kumar joue un braqueur de banque dans le film, qui traite des escroqueries bancaires et de la corruption. Outre la superstar tamoule, Thunivu met également en vedette Manju Warrier, Samuthirakani, John Kokken et Chirag Jani, entre autres, dans des rôles clés. L’artiste bourré d’action est félicité pour avoir présenté une histoire divertissante tout en délivrant un message sur la cupidité en même temps.

Thunivu est la troisième collaboration consécutive entre le réalisateur H Vinoth, la superstar Ajith Kumar et le producteur Boney Kapoor après le drame juridique Nerkonda Paarvai en 2019 et Valimai en 2022. Le premier est un remake tamoul officiel du film hindi Pink avec Amitabh Bachchan et Taapsee Pannu.

Alors que le week-end de Pongal-Sankranti a vu Thunivu, l’acteur de vol de banque d’Ajith Kumar, et l’artiste familial de Thalapathy Vijay s’affronter dans l’industrie cinématographique télougou, l’industrie cinématographique tamoule a également deux sorties majeures en salles le 11 janvier. Veera Simha Reddy de Nandamuri Balakrishna et Waltair Veerayya de Chiranjeevi attirent des foules importantes dans les salles.

LIRE | Les fans de Thalapathy Vijay déchirent les affiches de Thunivu et les fans d’Ajith Kumar déchirent les affiches de Varisu alors que deux films s’affrontent sur Pongal