L’acteur d’Adipurush Prabhas parle de ses projets de mariage et il a un lien majeur avec Salman Khan

La star Telugu Prabhas est sans aucun doute l’un des célibataires les plus éligibles du pays. Il a fait la une des journaux pour sa rumeur d’histoire d’amour avec sa co-vedette d’Adipurush Kriti Sanon jusqu’à ce que ce dernier clarifie l’air en disant qu’ils sont faux. Alors que les rapports sur le mariage de Prabhas circulent depuis quelques années, la star de Baahubali a récemment révélé quand il prévoyait de se marier.

On verra Prabhas faire une apparition dans le talk-show Unstoppable 2 de Nandamuri Balakrishna. Dans la récente promo partagée par Aha Video, Prabhas a été vu en train de passer un moment de gala avec l’hôte. Prabhas a été accueilli par une forte acclamation du public et il avait un large sourire sur son visage.

Dans la vidéo, Balakrishna a été vu en train de griller Prabhas sur ses projets de mariage. L’acteur a été accueilli en tant qu’invité avec l’acteur Gopichand. Balakrishna a dit à Prabhas que Sharwanand lui avait dit qu’il se marierait après lui. Il a ensuite demandé à Prabhas de répondre à la question et il a répondu en disant qu’il se marierait après Salman Khan.

“Récemment, lorsque Sharwanand est apparu dans l’émission, je lui ai posé des questions sur son mariage et la réponse a été qu’il se mariera après vous. Alors maintenant, vous devez me dire quand vous allez vous marier”, a demandé Balakrishna. À quoi Prabhas a répondu: “Si Sarwanand a dit qu’il se marierait après moi, alors je devrais dire que je me marierai après Salman Khan.”

On demande alors à Prabhas s’il charme les femmes ou si elles tombent simplement amoureuses de sa personnalité. Gopichand a également rejoint Balakrishna sur scène et a tiré la jambe de Prabhas. Vers la fin, Prabhas a également été vu exprimer son amour et son respect envers la superstar défunte Ghattamaneni Siva Rama Krishna.

Récemment, sur les plateaux de l’émission de danse des célébrités Jhalak Dikhhla Jaa, lorsque Varun Dhawan a parlé à Karan Johar des noms de quelques femmes célibataires éligibles de l’industrie cinématographique hindi, il a évité le nom de Kriti en disant : “Kriti ka naam isiliye nahi tha kyunki Kriti ka naam kisi ke dil me hai. Ek aadmi hai jo Mumbai me nahi hai, vo iss waqt tir kar raha hai Deepika (Padukone) ke saath.

Cela a alimenté les rumeurs sur la relation secrète de Prabhas et Kriti. Kriti s’est ensuite rendu sur Instagram pour faire taire les rumeurs. Elle a également mis un autocollant “fake news”. Republiant l’histoire Instagram de Kriti, Varun a également précisé : “Les gars, vous vous êtes amusés, mais c’est juste amusant et les trucs que les chaînes ont édités pour s’amuser, nous l’avons pris comme de l’humour, ne laissez pas votre imagination se déchaîner.”