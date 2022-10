L’acteur Cuba Gooding Jr. évite la prison dans une affaire d’abus sexuels

Cuba Gooding Jr. a plaidé coupable de harcèlement, lui épargnant une peine de prison.

L’acteur est accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes et d’attouchements forcés.

La citation de harcèlement restera dans le dossier de Gooding.

L’acteur Cuba Gooding Jr. a plaidé coupable jeudi à un seul chef d’accusation de harcèlement en vertu d’un accord avec les procureurs lui épargnant toute peine de prison tout en disposant d’une affaire pénale découlant d’allégations de plusieurs femmes d’inconduite sexuelle.

La citation de harcèlement au deuxième degré, classée comme une infraction non pénale dans le code pénal de l’État de New York, semblable à une intrusion, restera dans le dossier de Gooding, mais son plaider coupable en avril à un délit criminel plus grave d’attouchements forcés sera radié, a déclaré un porte-parole du procureur du district de Manhattan.

Gooding, 54 ans, a été autorisé à retirer son plaidoyer antérieur après que les procureurs ont affirmé devant le tribunal qu’il avait respecté les termes de l’accord de plaidoyer conditionnel d’avril en restant dans un traitement d’alcoolisme et de modification du comportement ordonné par le tribunal pendant six mois sans autre arrestation.

Dans le cadre de son plaidoyer initial, qui découlait d’avoir embrassé de force une femme dans une boîte de nuit en septembre 2018, Gooding a également admis avoir soumis deux autres femmes à des contacts physiques non consensuels en octobre 2018 et juin 2019.

L’acteur oscarisé, accusé de viol dans une poursuite civile distincte déposée devant un tribunal fédéral, est l’un des nombreux hommes puissants d’Hollywood publiquement accusés d’abus sexuels depuis que des allégations contre le producteur de films Harvey Weinstein ont déclenché le mouvement mondial #MeToo en 2017. Gooding a a nié les allégations de viol.

L’un des avocats de Gooding, Frank Rothman, a déclaré à Reuters que le plaidoyer de harcèlement de Gooding à Manhattan profite à son client en lui évitant un casier judiciaire et en lui épargnant de nouvelles peines de prison.

“Il y a eu trois victimes qui ont donné lieu à six chefs d’accusation dans un acte d’accusation. Les accusations concernant deux des trois ont été purement et simplement rejetées, et la troisième s’est soldée par un plaidoyer de harcèlement en tant que violation”, a déclaré Rothman.

Au moment où l’accord de plaidoyer initial a été conclu en avril, le procureur de district adjoint Coleen Balbert a déclaré devant le tribunal que l’accord était intervenu après “de longues discussions entre la défense, moi-même et les témoins plaignants dans cette affaire”.

Balbert a déclaré que l’accord de plaidoyer éviterait aux accusateurs d’avoir à témoigner ou à subir un contre-interrogatoire lors d’un procès.

Mais l’une des accusatrices de Gooding, Kelsey Harbert, a exprimé son indignation face à l’issue de l’affaire lors d’une conférence de presse en ligne avec son avocate, Gloria Allred.

“J’ai attendu trois ans pour avoir l’occasion de parler de l’injustice de Cuba Gooding Jr. J’avais espéré le faire dans le cadre d’un procès dans lequel il serait tenu responsable du préjudice irréparable qu’il m’a fait une nuit d’été en 2019 », a déclaré Herbert.