L’acteur connu pour avoir joué dans les publicités Apple aperçu en train de filmer au Mexique avant le lancement de l’iPhone 15

Un acteur connu pour avoir joué dans des publicités Apple faisant la promotion des nouveaux iPhones a été aperçu en train de filmer au Mexique, coïncidant avec la fermeture par Apple de son magasin phare dans la ville plus tôt ce mois-ci pour ce qui serait le tournage d’une nouvelle vidéo de visite guidée pour le prochain iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Avec le lancement des iPhone 13 et iPhone 14, Apple a publié des vidéos de visite guidée détaillées sur YouTube mettant en vedette un acteur qui joue un employé de l’Apple Store présentant les nouveaux appareils et fonctionnalités. Les vidéos, qui mettent toutes en vedette un acteur principal, démontrent les fonctionnalités de l’appareil dans des situations réelles, offrant des conseils sur le modèle le plus adapté aux clients potentiels.

Comme l’a noté le créateur Cris Martínez (via 9à5Mac), le même acteur utilisé pour les vidéos de visite guidée de l’iPhone 13 et de l’iPhone 14 d’Apple a été vu en train de tourner une nouvelle vidéo au Mexique à l’extérieur du magasin phare d’Apple, l’acteur étant vu portant un t-shirt Apple Store comme dans les vidéos de visite guidée précédentes, bien que le L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro n’ont pas été vus pendant le tournage.

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple devraient apporter des améliorations substantielles par rapport à la série iPhone 14 de la génération actuelle, bien que pour la première fois, Selon certaines rumeurs, Apple créerait l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes, exclusive à l’iPhone 15 Pro Max..

iPhone 15 Pro : tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient tous deux présenter un design amélioré avec un nouveau châssis plus léger et plus solide, des performances de batterie améliorées, une toute nouvelle option de couleur bleu foncé, des cadres plus fins, la nouvelle puce A17 Bionic d’Apple et une prise en charge. pour l’USB-C, abandonnant le connecteur Lightning propriétaire pour une meilleure connectivité des accessoires.