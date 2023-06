L’acteur comique Jay Johnston accusé d’infractions liées aux émeutes du Capitole

Un acteur connu pour ses rôles dans les émissions de télévision comiques Les hamburgers de Bob et M. Show avec Bob et David a été arrêté mercredi sous l’accusation d’avoir rejoint une foule de partisans de Donald Trump pour affronter des policiers lors de l’émeute du Capitole américain, selon les archives judiciaires.

Jay Johnston, 54 ans, de Los Angeles, y a été arrêté pour troubles civils, un crime. Un magistrat fédéral a accepté de libérer Johnston moyennant une caution de 25 000 $ US après sa première comparution devant le tribunal de Californie. Un défenseur public qui l’a représenté à l’audience a refusé de commenter.

Des images vidéo ont capturé Johnston poussant contre la police et aidant les émeutiers qui ont attaqué des officiers gardant une entrée du Capitole dans un tunnel sur la terrasse inférieure ouest, selon l’affidavit d’un agent du FBI. Johnston a tenu un bouclier de police volé au-dessus de sa tête et l’a passé à d’autres émeutiers lors de l’attaque du 6 janvier 2021, indique l’affidavit.

Johnston « était près de l’entrée du tunnel, a fait demi-tour et a fait signe aux autres émeutiers de venir vers l’entrée », a écrit l’agent.

Johnston était la voix du personnage Jimmy Pesto sur Fox’s Les hamburgers de Bob. Le Daily Beast a rapporté en décembre 2021 que Johnston avait été « banni » de l’émission animée après l’attaque du 6 janvier.

Johnston, à gauche, est présenté le 20 septembre 2009 lors d’un événement à Los Angeles avec d’autres membres de la distribution du programme The Sarah Silverman de Comedy Central. (Noël Vasquez/Getty Images)

Johnston est apparu sur M. Show avec Bob et David, une série humoristique de HBO mettant en vedette Bob Odenkirk et David Cross. Ses crédits incluent également Le programme Sarah Silverman et petites pièces sur Développement arrêté et dans le film Présentateuravec Will Ferrell.

Les dossiers de United Airlines montrent que Johnston a réservé un vol aller-retour de Los Angeles à Washington, DC, partant le 4 janvier 2021 et revenant un jour après l’émeute, selon le FBI. Des milliers de personnes ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier après avoir assisté au rassemblement « Stop the Steal » de Trump.

Plus de 1 000 accusés, des centaines condamnés à ce jour

Alors que la foule attaquait la police dans le tunnel avec du gaz poivré et d’autres armes, Johnston a aidé d’autres émeutiers près du tunnel à verser de l’eau sur leur visage, puis s’est joint à la poussée contre la ligne d’officiers, selon le FBI.

« Les émeutiers ont coordonné le moment des poussées en criant » Heave! Ho! » « , indique l’affidavit.

Selon l’agent, trois associés actuels ou anciens de Johnston l’ont identifié comme un suspect d’émeute à partir de photos que le FBI a publiées en ligne. Le FBI a déclaré que l’un de ces associés avait fourni aux enquêteurs un SMS dans lequel Johnston reconnaissait être au Capitole le 6 janvier.

« Les nouvelles l’ont présenté comme une attaque. En fait, ce n’était pas le cas. Je pensais que c’était devenu ça. C’était un gâchis. J’ai été massacré et gazé lacrymogène et je l’ai trouvé assez désagréable », a écrit Johnston, selon le FBI.

Plus de 1 000 personnes ont été accusées de crimes fédéraux pour leur conduite au Capitole le 6 janvier. Plus de 500 d’entre elles ont été condamnées, dont plus de la moitié ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à 18 ans, selon Associated Press. examen des dossiers judiciaires.