L’acteur Chris Evans nommé l’homme le plus sexy du monde par le magazine People

Le magazine People a nommé l’acteur Chris Evans l’homme le plus sexy du monde.

“Ma mère va être si heureuse”, a déclaré Evans à People pour son article de couverture, qui sortira dans les kiosques à journaux vendredi. “Elle est fière de tout ce que je fais, mais c’est quelque chose dont elle peut vraiment se vanter.”

Evans prend l’honneur de l’acteur “Avengers” Paul Rudd. Les autres stars de la série de films de super-héros à avoir été honorées en tant que récipiendaires sont Ryan Reynolds et Chris Hemsworth.

Parmi les autres anciens lauréats figurent les musiciens John Legend et Adam Levine, les acteurs Dwayne Johnson, Idris Elba, Richard Gere et Channing Tatum, et le footballeur David Beckham.

LES ACTEURS BEN SAVAGE, ANSON WILLIAMS CANDIDAT AUX CHARGES, REJOIGNANT DES STARS COMME ARNOLD SCHWARZENEGGER EN POLITIQUE

“Vraiment, ce ne sera qu’un point d’intimidation”, a plaisanté Evans dans une interview. “C’est mûr pour le harcèlement.”

Le premier rôle d’Evans au cinéma était dans le film de 2000, “The New Comers”. Il a joué le super-héros Johnny Storm dans deux films “Fantastic Four” sortis en 2005 et 2007. Et il a vu une énorme popularité augmenter après avoir joué dans “Captain America : The First Avenger” en 2011.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a depuis joué Captain America dans 10 films Marvel avant de quitter la série après la sortie en 2019 de “Avengers : Endgame”.

Evans a également exprimé Buzz Lightyear dans “Lightyear” de Pixar et a joué un assassin sadique tentant de tuer Reynolds dans “The Grey Man” de Nextflix. Les deux films sont sortis en 2022.

RYAN REYNOLDS RAPPELLE UN TRAVAIL QUI ÉTAIT “UN RÉEL ENFER”: “C’ÉTAIT TRAUMATIQUE”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Evans a dit à People qu’il envisageait de se marier et de fonder une famille, en disant : “C’est absolument quelque chose que je veux.”

Il a dit qu’il ne s’attendait pas à parler publiquement de sa vie privée. “Certaines choses que tu veux juste pour toi, ou juste pour ma famille et mes amis.”

L’acteur a déclaré qu’il s’attendait à ce que le prix de l’homme le plus sexy soit une étape importante.

“C’est quelque chose sur lequel je deviens vieux et flasque, je peux regarder en arrière et dire” Je me souviens alors “”, a déclaré Evans.

“J’ai de la chance d’être dans la discussion à quelque titre que ce soit”, a-t-il poursuivi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.