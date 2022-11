L’acteur canadien Ryan Reynolds confirme son intérêt pour l’achat des Sénateurs d’Ottawa

Les rumeurs sont vraies, Ryan Reynolds veut acheter les Sénateurs d’Ottawa.

L’animateur de Tonight Show, Jimmy Fallon, a demandé directement à Reynolds si la star de cinéma canadienne était intéressée par l’achat du club de la LNH.

Reynolds a été ferme dans sa réponse lundi soir.

“Oui, c’est vrai”, a déclaré Reynolds, qui est déjà copropriétaire du club de football gallois Wrexham avec son collègue acteur Rob McElhenney.

“J’essaie de faire ça. C’est très cher.”

Reynolds a ajouté en riant: “J’ai besoin d’un partenaire avec des poches vraiment profondes.”

L’acteur Ryan Reynolds fait un geste vers un fan alors qu’il est reconnu lors d’une pause dans la pièce alors que les Sénateurs d’Ottawa affrontent les Canucks de Vancouver à Ottawa, le mardi 8 novembre 2022. Reynolds a confirmé son intérêt à acheter la franchise des Sénateurs. (Justin Tang/CP)

Le magazine Forbes a évalué les Sénateurs à 525 millions de dollars américains en décembre 2021, environ quatre mois avant le décès de l’ancien propriétaire Eugene Melnyk.

Quelques mois après le décès de Melnyk, les Sénateurs étaient à nouveau le partenaire privilégié pour un projet d’aréna proposé à construire dans la région des plaines LeBreton à Ottawa, augmentant probablement la valeur de l’équipe.

Les Sénateurs envisageaient auparavant de déménager aux plaines LeBreton, mais le plan a échoué, Melnyk et ses partenaires commerciaux se poursuivant mutuellement.

La succession Melnyk a clairement indiqué que l’équipe ne sera vendue que si l’acheteur accepte de garder l’équipe à Ottawa.

Les fans brandissent des pancartes en réponse aux informations selon lesquelles Reynolds est intéressé à acheter les Sénateurs d’Ottawa, alors que Brady Tkachuk des Sénateurs s’échauffe avant un match de la LNH contre les Canucks de Vancouver à Ottawa mardi. (Justin Tang/CP)

La star de la série de films “Deadpool” a abordé à la fois les dépenses liées à l’achat d’une équipe de la LNH et au maintien de l’équipe dans la capitale du Canada dans son entrevue avec Fallon.

Reynolds a déclaré qu’il devrait être le visage d’un consortium pour acheter les Sénateurs, ce qui, selon lui, est “une façon élégante de dire que j’ai besoin d’une maman ou d’un papa sucré”.

Bien qu’il soit originaire de Vancouver, Reynolds a également parlé de son penchant pour la région de la capitale nationale.

“J’adore Ottawa. J’ai grandi à Vancouver, qui a toujours mon cœur, mais j’ai aussi grandi à Ottawa”, a déclaré Reynolds. “J’ai passé beaucoup de temps à Vanier qui est une petite ville à l’intérieur d’Ottawa.”

“Le processus formel n’a pas encore commencé”: le commissaire

Dans le cadre de visites dans les villes de la LNH, le commissaire de la ligue Gary Bettman et le sous-commissaire Bill Daly ont rencontré les médias de Winnipeg avant le match des Jets de mardi contre les Stars de Dallas.

Bettman a déclaré qu’il était au courant des récents commentaires de Reynolds.

“Il a été assez clair lors du Tonight Show hier soir avec Jimmy Fallon qu’il serait très intéressé et qu’il a besoin d’une maman ou d’un papa avec beaucoup d’argent pour l’aider”, a déclaré Bettman avec un sourire.

“Je pense que ce sont ses mots exacts que je cite. Écoutez, tout ce qui engage la base de fans, qui attire beaucoup l’attention sur la franchise et l’équipe est un plus. C’est une personne très populaire et très respectée.”

Le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, est décédé à l’âge de 62 ans en mars dernier. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

Bettman a déclaré que son bureau est tenu au courant de la situation des sénateurs à l’étape actuelle et du moment où les négociations commenceraient.

“Le processus est géré par une banque d’investissement qui a été retenue à cette fin”, a déclaré Bettman. “Nous sommes tenus au courant. Évidemment, nous devons examiner les personnes susceptibles d’être intéressées lorsqu’elles y arrivent.

“Le processus officiel n’a pas encore commencé et il le fera. Une chose qui a été parfaitement claire … est que le club a clairement indiqué que toute vente dépendra du fait que le club reste à Ottawa et, espérons-le, déménagera au centre-ville vers les plaines LeBreton. .”

Melnyk a acheté les Sénateurs en 2003 pour 92 millions de dollars américains à un moment où la franchise faisait face à la faillite et à un avenir précaire dans la capitale nationale.

Les opérations quotidiennes de l’équipe sont gérées par le conseil d’administration depuis la mort de Melnyk.