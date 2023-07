L’acteur canadien Henry Czerny sur le retour de la franchise Mission: Impossible

Lorsque Henry Czerny a reçu l’appel lui demandant de reprendre un rôle emblématique de 1996 dans le dernier film Mission : Impossible, il était en train de déchiqueter des documents fiscaux.

« Je pensais que mon représentant plaisantait », a déclaré l’acteur canadien à l’émission Your Morning de CTV mercredi. «En parlant de la CIA et du FMI et tout ça, je me débarrassait de dix ans de documents fiscaux. Juste faire la chose, faire mon quotidien, et j’ai reçu un appel disant que Chris McQuarrie voulait me parler de ramener Kittridge. Et je dis ‘ouais, vraiment’.

Aujourd’hui, la franchise de films Mission: Impossible s’étend sur sept films, dont un huitième en cours, mais Czerny était là quand tout a commencé il y a plus de 25 ans.

Dans le film original Mission: Impossible, Czerny a joué Kittridge, un réalisateur de Impossible Missions Force (IMF) qui travaille avec le personnage central de Tom Cruise, Ethan Hunt alors que Hunt traque une taupe dans la force.

Maintenant, Kittridge est de retour sur grand écran dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, évitant les explosions et naviguant à nouveau dans les séquences d’action – juste avec quelques cheveux gris supplémentaires cette fois.

Czerny a déclaré qu’il était à bord dès que le réalisateur McQuarrie lui a annoncé le plan de retour du personnage.

« Nous avons parlé le lendemain et il avait une excellente histoire, une excellente idée de ce qu’il voulait faire pour ramener le personnage », a-t-il déclaré.

« C’est un régal de pouvoir faire cela, de jouer quelqu’un alors que vous êtes plus jeune, relativement moins équipé, clairement moins expérimenté, et de traverser la vie et d’avoir toute cette vie juteuse dans le personnage que vous jouez 25 ans plus tard avec le même nom mais a traversé pas mal de choses, tellement génial.

Kittridge était une grande partie du premier film, mais n’est pas apparu dans les suites jusqu’à présent. Alors, que fait le personnage d’Eugene Kittridge depuis quelques décennies ?

Selon Czerny, Kittridge a été occupé à se frayer un chemin à travers différentes organisations de renseignement.

« Le FBI, la CIA, qu’avez-vous, les services secrets, il est passé par et a travaillé au niveau supérieur de toutes ces agences… (apprendre) quels sont les obstacles, les pièges et comment le faire fonctionner avec le moins de dommages collatéraux, et nous avons le Kittridge que nous avons aujourd’hui dans Mission : Impossible 7. »

Outre le retour de Kittridge, il y a un autre clin d’œil au film original de Mission : Impossible : les trains.

Le film de 1996 présentait une séquence finale prolongée sur un train en mouvement, et le nouveau film revient sur ce terrain fertile pour un autre décor d’action à grande vitesse.

Czerny a déclaré que filmer une autre séquence de train dramatique était un « régal absolu ».

« Travailler avec Tom, tout d’abord, travailler à nouveau avec lui, très concentré, il permet aux gens d’être si présents, de donner et de permettre », a-t-il déclaré. « Chris McQuarrie est un réalisateur qui veut tout ce que vous avez à offrir, apportez-le et nous le filmerons et nous nous en occuperons. »

Il a noté qu’il avait travaillé avec une Vanessa les deux fois où il avait été dans la franchise – Vanessa Redgrave en 1996 et Vanessa Kirby dans le film de 2023.

« Tous deux sont des acteurs exceptionnels et des êtres humains merveilleux », a-t-il déclaré.

Bien sûr, il y avait une autre question importante à aborder lors de la tournée de presse.

Czerny est-il d’accord avec les commentaires désormais célèbres de Cruise sur le trafic à Toronto?

Cruise a demandé: « Qu’est-ce qui se passe avec le trafic à Toronto? » lors d’une conversation avec Etalk la semaine dernière, suscitant l’amusement de nombreux résidents qui ont déjà fait face à la congestion.

Czerny est né à Toronto – et il convient que « c’est fou ».

Il a réfléchi à la façon dont il était capable de conduire de High Park au centre-ville en environ 15 minutes à la fin des années 60.

« J’ai continué à essayer de le faire au fil des ans », a-t-il déclaré. « Et lentement, mais sûrement, je me rapprochais de plus en plus d’une altercation avec une autre voiture, alors j’ai décidé à un moment donné de ranger ma voiture parce que j’étais frustré d’essayer de me rendre au centre-ville en 15 minutes alors que cela n’allait jamais. se reproduira. »

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One est sorti en salles le 10 juillet. La deuxième partie devrait sortir en 2024.