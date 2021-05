L’acteur Bradley Branning d’EastEnders Charlie Clements quitte son poste de chef pour travailler dans un centre de jardinage après avoir quitté le savon

Charlie Clements, l’acteur préféré d’EASTENDERS, Bradley Branning, a travaillé dans un centre de jardinage pour joindre les deux bouts pendant le verrouillage.

La star de la télé, qui a été tragiquement tuée par le feuilleton de la BBC en 2010, a commencé comme chef sur place.

Charlie Clements, ancien acteur d’EastEnders, travaille dans une jardinerie pour joindre les deux bouts en lock-out[/caption]

Mais, lorsque les restaurants ont été fermés pendant les verrouillages imposés par le coronavirus en Angleterre, Charlie est passé au département des plantes et a jailli qu’il avait trouvé un «nouvel amour» pour l’horticulture.

Charlie, 33 ans, né à Sidcup, a raconté Métro du changement de carrière forcé et a déclaré: «J’ai travaillé comme chef dans une jardinerie près de chez moi.

«J’ai toujours aimé cuisiner, alors j’ai postulé et ils m’ont engagé. J’ai été jeté au fond de moi.

«C’était un travail difficile mais je l’ai apprécié. J’ai commencé en novembre 2019.

La star de Bradley Branning s’est temporairement tournée vers l’horticulture pour payer les factures pendant la pandémie[/caption]

«Jouer sera toujours mon premier amour, mais je suis arrivé au point, comme beaucoup d’acteurs, où vous ne travaillerez pas toujours et vous devez trouver d’autres moyens de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.»

L’acteur de Bill a ajouté: «En sortant de l’isolement, je suis retourné au centre de jardinage mais évidemment le restaurant est fermé, donc j’ai été transféré dans le département des plantes.

«J’ai vraiment apprécié.

«J’ai trouvé un nouvel amour pour les plantes que je n’avais pas réalisé.»

L’acteur né à Sidcup a admis qu’il avait trouvé un « nouvel amour » pour les plantes[/caption]

Il jonglera entre son poste de jardinerie et un rôle dans la production scénique de The Mousetrap dans le West End de Londres[/caption]

Charlie jonglera entre sa nouvelle position aux doigts verts et son rôle dans la production Mousetrap du West End.

Les théâtres étant désormais autorisés à rouvrir dans le cadre de la feuille de route d’assouplissement du verrouillage du gouvernement, il peut s’attaquer au rôle du sergent Trotter dans l’adaptation du chef-d’œuvre d’Agatha Christie.

Pendant ce temps, Charlie s’est taillé une carrière sur scène réussie depuis sa sortie de savon il y a plus de dix ans.

Il a fréquenté la Royal Academy of Arts pour obtenir une maîtrise, avant de décrocher des rôles dans la pièce de Charles Dickens, The Haunting, ainsi que dans Casualty and Murder Mysteries.

Bradley, malchanceux, a plongé à mort du toit du Queen Vic en 2010[/caption]





Parlant de sa sortie EastEnders, qui l’a vu plonger du toit du pub Queen Vic, Charlie a précédemment révélé: «Je suis à EastEnders depuis près de quatre ans et j’ai apprécié chaque minute avec des histoires fantastiques.

« Mais je pense que le moment est venu d’assumer de nouveaux rôles. »

Il a depuis nié qu’il reviendrait de la tombe en tant que personnage fantôme, si l’occasion était présentée par les scénaristes de la BBC.

Il a déclaré au Sun en 2017: «Ils ressuscitent parfois des personnages, mais même s’ils voulaient que Bradley revienne comme un fantôme, je n’accepterais pas cette offre. Je ne les ai pas laissés me tuer, mais avant de commencer la série, j’ai toujours dit que je voulais faire quatre ans et c’était tout.