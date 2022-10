L’acteur blâme les “hétéros” pour l’échec au box-office de la comédie gay

Billy Eichner, la star et co-scénariste de “Bros”, a affirmé que le public était resté à l’écart à cause du contenu LGBTQ du film

L’acteur hollywoodien Billy Eichner a suggéré que son nouveau film, ‘Frères,’ est victime de fanatisme anti-LGBTQ, affirmant que le film s’est mal comporté au box-office parce que les hétérosexuels se sont opposés à voir une comédie romantique avec des personnages homosexuels.

“Les hétéros, en particulier dans certaines régions du pays, ne se sont tout simplement pas présentés pour” Bros “” Eichner a déclaré dimanche dans un message sur Twitter. “Et c’est décevant, mais c’est comme ça.”

Eichner, qui a co-écrit le film et y a joué, a fait valoir que ‘Frères’ avait été salué par la critique. Il a allégué qu’une chaîne de cinéma non identifiée avait menacé de cesser de diffuser une publicité pour le film en raison de son contenu gay. “Tous ceux qui ne sont pas des cinglés homophobes devraient aller voir ‘Bros’ ce soir.”

Le film a fait ses débuts vendredi et aurait rapporté 4,8 millions de dollars au box-office, en deçà de l’objectif de 8 à 10 millions de dollars fixé par Universal Pictures. Le studio a dépensé environ 22 millions de dollars pour réaliser le film et 30 millions de dollars jusqu’à présent pour la publicité et la promotion.

Tous ceux qui N’EST PAS un cinglé homophobe devraient aller voir BROS ce soir ! Vous allez vous régaler ! Et c’est * spécial * et particulièrement puissant de voir cette histoire particulière sur grand écran, en particulier pour les personnes queer qui n’ont pas souvent cette opportunité. J’aime beaucoup ce film. ALLEZ BROS!!! ❤️🌈 – billy eichner (@billyeichner) 2 octobre 2022

Eichner a affirmé que c’est “spécial et particulièrement puissant pour voir cette histoire particulière sur grand écran, en particulier pour les personnes queer, qui n’ont pas souvent cette opportunité.” Cependant, Hollywood a une histoire de films à succès commercial mettant en vedette des personnages gays ou des thèmes gays. Par exemple, ‘Rhapsodie bohémienne’ a rapporté plus de 900 millions de dollars en 2018. Au moins huit autres sorties classées comme films LGBTQ, telles que ‘Montagne de Brokeback’ en 2005 et “Le jeu des imitations” en 2014, a récolté plus de 100 millions de dollars.

Les critiques ont souligné diverses autres raisons possibles de l’échec de ‘Frères’ au box-office, y compris une campagne de marketing sans intérêt et des commentaires aliénants d’Eichner dans le passé. Par exemple, Eichner a publié un tweeter en juin disant, «Enlevez vos histoires bibliques fictives et haineuses et vos faux taureaux religieux fictifs ** t de nos putains de vies. Va te faire foutre.

Selon le profil Imdb.com pour ‘Frères,’ Eichner « a exprimé qu’il ne voulait pas que les conservateurs, en particulier ceux qui ont voté pour le 45e président des États-Unis et leurs associés, voient le film, même les conservateurs qui s’identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+, car il les considère comme des traîtres. ”

“C’est toi?” a demandé le stratège politique Doug Stafford. “Peut-être ne donnez-vous pas de conseils sur la façon dont la moitié ou plus du pays ne devrait pas aller à votre film.”