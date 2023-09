L’acteur Billy Miller, qui a ravi les fans de feuilletons pendant des années avec son interprétation de Billy Abbott dans « Les Feux de l’Amour », est décédé. Il avait 43 ans.

Le manager de Miller a confirmé la nouvelle de son décès dans une déclaration à TODAY.com, ajoutant que le 17 septembre aurait été son 44e anniversaire.

« L’acteur Billy Miller, lauréat d’un Emmy Award, est décédé le 15 septembre 2023 à Austin, au Texas. L’acteur souffrait de maniaco-dépression lorsqu’il est décédé », peut-on lire dans le communiqué. La cause du décès n’a pas été fournie.

Les fans de feuilletons ont vu Miller faire ses débuts dans « All My Children » en 2007 dans le rôle de Richie Novak. Il est resté dans la série pendant un an avant de devenir membre du casting de « The Young and the Restless ».

Il a remporté trois Daytime Emmy Awards – en 2010, 2013 et 2014 – pour son rôle de playboy imprudent Billy Abbott. Il est resté dans le feuilleton CBS jusqu’en 2014, jouant dans 719 épisodes.

Miller a ensuite rejoint « General Hospital » dans le rôle de Jason Morgan/Drew Cain, ce qui lui a valu une autre nomination aux Daytime Emmy en 2018 pour l’acteur principal exceptionnel dans une série dramatique.

Il a quitté la série ABC en 2019 après 592 épisodes.

En plus de sa carrière dans le feuilleton, Miller est apparu dans le film nominé aux Oscars 2014 « American Sniper » et a également eu des rôles récurrents dans « Suits », « Ray Donovan » et « Truth Be Told ».

Son dernier rôle était un spot invité sur « NCIS » en 2022, selon IMDb.

Né à Tulsa, Oklahoma, et élevé à Grand Prairie, Texas, Miller est diplômé de l’Université du Texas à Austin avant de déménager à Los Angeles. Là, il a décidé de devenir acteur et a réservé plusieurs publicités avant de participer à « All My Children ».

L’acteur laisse dans le deuil sa mère, Patricia, sa sœur Megan, son beau-frère Ronnie, son neveu Grayson et sa nièce Charley.

Le communiqué indique également que Miller « laisse derrière lui un grand nombre d’amis et de collègues qui manqueront à sa personnalité chaleureuse, à son esprit généreux et à sa véritable gentillesse ».

À la suite de sa mort, les anciennes co-stars du feuilleton de Miller ont rendu hommage à l’acteur.

Eileen Davidson, ancienne élève de « The Real Housewives of Beverly Hills » et star de « The Young and the Restless », a partagé une photo d’elle et Miller souriant l’un à côté de l’autre alors qu’ils posaient tous les deux avec leurs Emmys.

« Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Billy Miller », a-t-elle déclaré. écrit le X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Son charme contagieux et sa chaleur ont laissé des impressions durables sur nous tous qui avons eu la chance de l’avoir dans nos vies. »

L’acteur de « Days of Our Lives » a poursuivi : « Ce sourire malicieux va me manquer. Je t’aime Billy.

Michael Muhney, ancien élève de « The Young and the Restless », qui est apparu avec Miller dans le feuilleton et « Truth Be Told », dit, « Billy, mon frère texan. Vous avez illuminé chaque pièce avec votre sourire. Votre intensité silencieuse à l’écran était juste derrière votre douce gentillesse et vos véritables soins en privé.

Il a inclus dans son message une photo d’eux dans un épisode du feuilleton CBS.

L’acteur Jason Thompson, qui a joué dans « General Hospital » de 2005 à 2016 avant de reprendre le rôle de Billy Abbott dans « The Young and the Restless » en 2016, honoré Milleraussi.

Il a tweeté : « Je suis vraiment désolé et attristé d’entendre parler de mon ami Billy Miller. Déchirant. Il était drôle, riait beaucoup et était très talentueux. Lumière et amour pour sa famille et ses amis.