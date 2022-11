L’acteur bien-aimé de Batman, Kevin Conroy, décède à 66 ans

L’acteur de Batman, Kevin Conroy, est décédé à l’âge de 66 ans après “une courte bataille contre le cancer”, ont confirmé ses représentants dans un communiqué vendredi. Il était surtout connu pour avoir exprimé le super-héros emblématique de DC dans Batman : la série animée et les jeux vidéo Arkkham.

Après avoir commencé sa carrière sur scène (il a joué Hamlet en 1984) et s’est présenté dans des émissions de télévision comme Dynasty, Another World et Cheers, Conroy a été choisi dans un rôle déterminant pour sa carrière en tant que Batman, avec le lancement de la série animée en 1992.

“Le cœur chaleureux de Kevin, son rire délicieusement profond et son pur amour de la vie seront avec moi pour toujours”, a déclaré Andrea Romano, le réalisateur qui a choisi Conroy dans le rôle, dans un communiqué.

Il a également joué le super-héros dans les émissions de suivi de DC Batman Beyond, Justice League et Justice League Unlimited, en plus de plusieurs films d’animation comme l’incroyable Mask of the Phantasm. Il a dépeint une version live-action du personnage dans le Arrowverse 2019 Crise sur des terres infinies événement croisé.

Plus tôt cette année, Conroy a écrit une histoire profondément personnelle pour Anthologie de bandes dessinées DC Pride 2022 sur la façon dont le fait de devenir gay l’a aidé à trouver sa voix en tant qu’alter-ego de Bruce Wayne.

L’acteur Mark Hamill, qui a joué le Joker dans la série animée des années 90 et les jeux Arkham, a salué Conroy comme “un acteur brillant”.

“Pendant plusieurs générations, il a été le Batman définitif. C’était l’un de ces scénarios parfaits où ils avaient exactement le bon gars pour la bonne partie, et le monde s’en portait mieux”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Le sien rythmes et subtilités, tonalités et livraison – que tout a également contribué à informer ma performance. Il était le partenaire idéal – c’était une expérience tellement complémentaire et créative. Je n’aurais pas pu le faire sans lui. Il sera toujours mon Batman.”

Conroy était également un habitué du circuit des congrès, saluant chaleureusement les fans. Diane Pershing, qui a joué Poison Ivy dans la série animée, noté dans la publication Facebook qu’il “manquera cruellement non seulement aux acteurs de la série, mais aussi à sa légion de fans du monde entier”.

Paul Dini, l’un des producteurs de la série animée, a rendu hommage au défunt acteur avec une image tweetée solennelle de Batman regardant par-dessus la ligne d’horizon de Gotham City.

“Kevin a apporté une lumière avec lui partout”, a déclaré Dini dans un communiqué. “Que ce soit dans la cabine d’enregistrement à tout donner, ou nourrir les premiers intervenants pendant le 11 septembre, ou s’assurer que chaque fan qui l’a jamais attendu passe un moment avec son Batman. Un héros dans tous les sens du terme. Irremplaçable. Éternel.”