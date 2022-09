L’acteur Ben Ayres discute du prochain film Hallmark, en tournage à Agassiz-Harrison – Kelowna Capital News

C’était la surprise vue dans le monde entier – des millions de fois, en fait.

L’acteur Benjamin Ayres était en ville pour filmer l’un des films de Noël de Hallmark cette année, “Long Lost Christmas”. Récemment, il a publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux surprenant certains spectateurs vérifiant les décorations le long de Pioneer Avenue. Les spectateurs l’ont immédiatement reconnu, pour le plus grand plaisir de tous.

Ayres a déclaré que la vidéo avait depuis reçu plus de 2 millions de vues sur TikTok et presque autant sur Instagram.

“C’était une vidéo vraiment merveilleuse”, se souvient Ayres. « Je venais de prendre une pause pour le déjeuner. Je savais que nous allions filmer encore 10 à 15 minutes. J’ai traversé la rue en passant devant eux, et je me suis dit : « C’est tellement mignon qu’ils regardent. J’ai mis mon téléphone et je me suis approché et j’ai juste dit ‘Qu’est-ce que tu filmes ?'”

Ayres a dit qu’il n’était pas sûr de la réaction des spectateurs.

“Cela aurait pu se passer comme je le pensais, c’est-à-dire qu’ils se retournent et disent” Oh, c’est un film Hallmark “”, a-t-il ajouté. “J’aurais dit était comme ‘Savez-vous qui est dedans?’ et ils auraient dit “je n’en ai aucune idée” et j’aurais juste joué le jeu. Je n’ai jamais fait ça, il suffit d’allumer ma caméra et de marcher vers quelqu’un.

La co-vedette de “Family Law” d’Ayres, Jewel Staite (“Firefly), l’a convaincu de rejoindre TikTok. Alors que ses vidéos ont attiré quelques milliers de vues, la rencontre d’Agassiz avec les fans, selon ses mots, “a explosé”.

“Je pense que c’est une réaction tellement honnête”, a déclaré Ayres. « C’est super rapide. Ce que j’aime, c’est qu’il a vraiment attiré tous ces fans de Hallmark de partout. J’aurais aimé que ça continue parce que même le mari disait : “Oh, je connais tous tes films !””

Ayres, né à Kamloops, a joué dans environ 13 films dans le Lower Mainland. Il vit maintenant à Toronto.

“(Agassiz-Harrison) a été l’un de mes endroits préférés pour filmer, pour être honnête”, a déclaré Ayers. «Les gens sont si gentils ici; tout le monde est si gentil.

Ayres a déclaré qu’il y avait de nombreux fans de Hallmark dans la région et que les acteurs et l’équipe avaient été accueillis à bras ouverts.

Alors qu’il avait été et filmé à Agassiz auparavant, Ayres n’avait jusqu’à récemment jamais été à Harrison Hot Springs.

“Bien sûr, j’en ai entendu parler toute ma vie et je n’ai pas réalisé ce que c’était, ou simplement la beauté naturelle de tout cet endroit et de cette petite (communauté) pittoresque, y compris Agassiz”, a déclaré Ayres. «Ils fonctionnent à merveille, pour un film Hallmark, car il y a tellement de lieux que nous pouvons utiliser entre les deux. Le décor est magnifique. »

“Long Lost Christmas”, qui met également en vedette Taylor Cole (“Surrogates”, “Making Spirits Bright”, est l’une des offres les plus spectaculaires de Hallmark cette année.

“Il s’agit d’une fille qui vit dans une grande ville et elle vient de perdre son père”, a déclaré Ayres. “Elle découvre qu’il pourrait y avoir un oncle qu’elle ne connaissait pas, et elle décide en quelque sorte de faire des recherches et de se rendre dans la petite ville où elle pense que cet oncle pourrait potentiellement vivre.”

Tout en dévoilant les secrets de sa famille perdue depuis longtemps, la protagoniste pourrait bien trouver l’amour en cours de route.

“Long Lost Christmas” sera présenté en première sur Hallmark Movies & Mysteries le 18 novembre à 22 h HNE (19 h Pacifique).

