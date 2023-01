L’acteur assiégé Kevin Spacey en Italie recevra un prix

Commentez cette histoire Commenter

TURIN, Italie – L’acteur Kevin Spacey était dans la ville de Turin, dans le nord de l’Italie, lundi pour recevoir un prix pour l’ensemble de ses réalisations, donner une classe de maître et présenter une projection du film de 1999 “American Beauty”. Les événements à guichets fermés ont été présentés comme les premiers discours de Spacey depuis que les allégations de l’ère #MeToo ont fait dérailler sa carrière en plein essor. Le double lauréat d’un Oscar a perdu son rôle principal dans la série Netflix “House of Cards” et a vu d’autres opportunités se tarir.

Spacey a tourné son film le plus récent, “The Man Who Drew God” du réalisateur Franco Nero, à Turin. Il devrait recevoir un prix pour sa contribution à la croissance du cinéma et être interviewé sur sa carrière au Musée national du cinéma de la ville.

Les précédents lauréats du prix Stella della Mole sont les acteurs Isabella Rossellini et Monica Bellucci, ainsi que le réalisateur Dario Argento.

Spacey doit être jugé à Londres en juin pour une douzaine d’accusations alléguant avoir agressé sexuellement quatre hommes entre 2001 et 2013, y compris lorsqu’il était directeur artistique du théâtre Old Vic de la ville. Il a plaidé non coupable.

En octobre, un jury fédéral dans une affaire civile à New York a conclu que Spacey, 63 ans, n’avait pas abusé sexuellement de l’acteur Anthony Rapp alors que les deux étaient des acteurs relativement inconnus de Broadway en 1986 et que Rapp avait 14 ans. Les jurés ont délibéré un peu plus d’une heure avant de décider que Rapp, aujourd’hui âgé de 50 ans, n’avait pas prouvé ses allégations.

Spacey a déjà fait face à des allégations dans le Massachusetts selon lesquelles il aurait peloté un homme dans un bar. Les procureurs ont par la suite abandonné les charges.