L’acteur Arya explique pourquoi il a dit oui au capitaine ; comment Sarapatta Parambarai a changé sa vie et a exploré un côté invisible du cinéma [Exclusive]

L’acteur Arya a fait ses preuves en choisissant des scripts qui ont des histoires incroyables à raconter. Avec des films comme Raja Rani et Varudu, il s’est rapproché du public Telugu. Il a fait partie de nombreux films tamouls qui ont été doublés et sortis en telugu. Les deux derniers films d’Arya, Sarpatta Paramabarai et Teddy, sont sortis sur OTT et les deux sont des succès. Maintenant, après une pause, il est prêt à revenir sur grand écran avec Capitaine, un thriller d’action qui arrive dans les salles demain 9 septembre, et voici ce qu’Arya a à dire dans une interview exclusive avec Bollywood Life.

Avec Capitaine, vous êtes de retour sur grand écran après un long moment, n’est-ce pas ? Qu’est-ce que ça fait?

Je suis très excité à propos de Captain. Merci au réalisateur Shakti Soundar Raja. Nous avons travaillé sur le film pendant plus d’un an et travaillé dur je dois dire. Mes deux derniers films m’ont apporté beaucoup d’amour et d’encouragement de la part du public et des fans. Mais oui, l’expérience de regarder le film dans une salle de cinéma est ultime et rien ne peut la battre. J’attends donc avec impatience la sortie demain. Ce film a une énorme créature qui ressemble plus à un extraterrestre. Le cinéma tamoul n’a pas encore exploré ce genre de concepts.

Qu’est-ce qui vous a fait dire oui ? Vous n’aviez pas d’appréhension ?

Vrai. Sans Shakti, je n’aurais pas fait ce film. C’est un perfectionniste. Quand on regarde les films de monsieur Rajamouli, on ne leur trouve pas de défauts. De la même manière, Shakti fait, dirige et montre ce qu’il dit et promet. Il fait littéralement ce qu’il nous raconte. Il était très confiant et sûr même de chaque minute sur la façon dont cela devrait être affiché dans les graphiques. J’aurais dit non si un autre réalisateur était venu me voir avec ce scénario.

Que recherchez-vous réellement dans un script ? Qu’est-ce qui vous passionne ?

La caractérisation elle-même m’excite. Je devrais pouvoir me voir dans le script. L’histoire devrait m’exciter. Surtout, je n’aime pas les rôles qui semblent répétitifs. Je veux essayer quelque chose de nouveau à chaque fois et c’est pourquoi la plupart des films sont différents de la routine.

Vous avez débuté votre carrière en 2005 et cela fait maintenant près de 20 ans. Qui est votre inspiration ?

La vie a été incroyable. J’ai fait de grands films tout ce temps. J’ai même joué le méchant dans le film Varudu avec Allu Arjun. Le graphique de la carrière a définitivement des hauts et des bas d’où j’ai beaucoup appris. Et je m’inspire de tout le monde. Il n’y a pas une personne en particulier. Acteurs et réalisateurs avec qui j’ai travaillé, j’ai appris des choses différentes de chacun.

Combien Sarpatta Parambari a changé votre vie ?

Oh mon Dieu! Cela a changé tout le scénario, devrais-je dire. Ce film m’a aidé à grandir non seulement dans le cinéma tamoul, mais aussi dans les autres industries. Comme c’était la période de confinement, des gens de différents coins ont regardé le film et la réponse a été incroyable. Le genre de scripts que j’ai commencé à recevoir après Sarpatta est contraire à ce que j’ai eu plus tôt. Pa Ranjit et moi étions si sûrs que le film serait un succès. Nous avons décidé de travailler dur, fort et de nous concentrer sur la fabrication et nous nous y sommes tenus. Le résultat tout le monde le sait.