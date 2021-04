L’acteur Arjun Gowda devient chauffeur d’ambulance

L’acteur de Kannada Arjun Gowda se transforme en chauffeur d’ambulance pendant la crise du COVID-19. L’acteur a aidé les habitants du Karnataka en emportant son ambulance dans des endroits et en cherchant leur aide à temps. Arjun a partagé quelques photos sur sa page Instagram et lors d’une interaction, il a révélé qu’il était sur la route depuis quelques jours. De plus, Gowda a aidé les gens avec l’aide des rites finaux.

Arjun a déclaré au Times of India: « Je suis sur la route depuis quelques jours et j’ai déjà aidé une demi-douzaine de personnes avec une assistance pour les rites finaux. Nous voulons nous assurer d’aider toute personne dans le besoin, indépendamment d’où ils viennent ou de quelle religion ils pratiquent. «

L’acteur a ajouté: « Je suis également prêt à voyager à travers la ville pour obtenir de l’aide. J’ai fini par emmener quelqu’un qui vit à Kengeri jusqu’à Whitefield pour qu’il soit admis à l’hôpital. Je prévois de continuer avec cette aide pour le prochain couple. des mois car la situation actuelle est assez revenue et je veux faire ma part pour les gens de la moindre des manières que je peux. «

Arjun a commencé ce geste avec un projet nommé Project Smile Trust.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’acteur est connu pour ses rôles dans des films populaires à savoir Yuvarathnaa, Odeya, Rustum et Aa Drushya.