L’acteur ‘Anupamaa’ Sudhanshu Pandey RÉAGIT aux rumeurs de rupture avec la co-star Rupali Ganguly

Des rumeurs ont fait état d’une rupture entre les acteurs principaux d »Anupamaa’, Rupali Ganguly et Sudhanshu Pandey. Cependant, ce dernier s’est manifesté et les a niés.

Des rumeurs ont éclaté lorsque Sudhanshu a posté une promo de l’émission sur son Instagram, mais il n’y a pas tagué Rupali. Cela a conduit à d’autres commérages sur les tensions entre les deux. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles les membres de la distribution seraient divisés en deux groupes.

ETimes a contacté Sudhanshu pour avoir des éclaircissements sur le sujet et voici ce qu’il a dit : « Ce sont des choses tellement stupides que les gens créent. Je ne comprends même pas comment fonctionne leur esprit. Comment vais-je réussir dans ma carrière en détachant quelqu’un ? Généralement, la pratique consiste à taguer les personnes associées à l’image et la plupart du temps, je copie-colle le lien que je reçois de quelqu’un sur mes réseaux sociaux. Lorsque l’émission a commencé, Rupali et moi avons posté de nombreuses vidéos ensemble parce que nous étions mariés dans l’émission. Maintenant, je suis marié à Kavya (Madalsa Sharma), donc évidemment, pour promouvoir le morceau, nous publierons des vidéos ensemble.

Il a également déclaré qu’il n’était pas inhabituel d’avoir une divergence d’opinion entre deux individus, mais que l’appeler « sentir » est trop. «Rupali et moi sommes aussi de bons co-acteurs et amis. Il n’y a rien de mal entre nous. Et une divergence d’opinion entre deux acteurs est parfois très normale et peut arriver n’importe quel jour. Il y a tellement de fois où vous n’êtes pas d’accord sur quelque chose et vous vous fâchez un peu, mais c’est fini. Et cela n’arrive pas seulement avec les acteurs qui travaillent sur les décors, cela se passe aussi entre deux individus à la maison. Rift ou guerre froide sont des mots trop forts pour être utilisés », a-t-il déclaré.

L’acteur a affirmé qu’il avait de nombreuses années d’expérience dans l’industrie et qu’il n’aimait pas se livrer à des questions frivoles ou commenter des spéculations.