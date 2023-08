L’acteur Angus Cloud of Euphoria est décédé à l’âge de 25 ans

Angus Cloud, l’acteur le plus connu pour son rôle dans le drame pour adolescents Euphoria de HBO, est décédé à 25 ans, a confirmé sa famille lundi.

La publiciste de Cloud, Cait Bailey, a déclaré que Cloud était décédé lundi dans sa maison familiale à Oakland, en Californie. Aucune cause de décès n’a été donnée.

« C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui », a déclaré la famille de Cloud dans un communiqué.

Le père de Cloud était récemment décédé, selon le communiqué, et l’acteur « a lutté intensément avec la perte ».

«En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards… Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas se battre seuls en silence.

Cloud, originaire d’Oakland, est devenu célèbre sur Euphoria en jouant le trafiquant de drogue Fezco « Fez » O’Neill. Il est rapidement devenu un favori des fans.

Pour certains, Cloud semblait si naturel que Fez qu’ils soupçonnaient qu’il était identique au personnage – une notion que l’acteur a contestée.

« Ça me dérange quand les gens disent : ‘Ça doit être si facile ! Vous devez entrer et être vous-même. Je suis comme, ‘Pourquoi n’irais-tu pas faire ça?’ Ce n’est pas aussi simple, » Cloud a dit à Variety. « J’ai beaucoup apporté au personnage. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Ça n’a rien à voir avec moi.

Cloud n’avait pas joué avant d’être casté dans Euphoria. Il se promenait dans la rue à New York lorsque la dépistrice de casting Eléonore Hendricks l’a remarqué. Cloud a d’abord résisté, soupçonnant une arnaque. Ensuite, la directrice de casting Jennifer Venditti l’a rencontré et le créateur de la série Sam Levinson a finalement fait de lui une co-vedette de la série aux côtés de Zendaya pour ses deux premières saisons.

Levinson a déclaré au Hollywood Reporter : « Il n’y avait personne comme Angus. Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d’entre nous, contre la dépendance et la dépression. J’espère qu’il savait combien de cœurs il a touchés. Je l’ai aimé. Je vais toujours. »

Mason Shea Joyce, l’acteur qui joue un jeune Fez sur Euphoria, a déclaré: «Il était gentil et solidaire, jamais trop occupé pour une conversation rapide ou un discours d’encouragement. C’était un honneur de jouer contre le jeune Fezco.

« Nous sommes incroyablement attristés d’apprendre le décès d’Angus Cloud », a déclaré HBO dans un communiqué. « Il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et Euphoria. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile. »

Il a eu un rôle de soutien dans son premier film, The Line, un drame universitaire mettant en vedette Alex Wolff et John Malkovich qui a été présenté en première plus tôt cette année au Festival de Tribeca. Il a également fait des apparitions dans des vidéoclips pour Juice WRLD, Becky G et Karol G. Cloud a récemment été choisi pour co-vedette dans Scream 6.