L’acteur Aditya Singh Rajput, 32 ans, retrouvé mort dans son appartement de Mumbai

L’acteur, mannequin et coordinateur de casting Aditya Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement du quartier Andheri de Mumbai, a rapporté l’agence de presse ANI citant des responsables de la police. Il avait 32 ans.

Le corps de l’acteur a été envoyé pour une autopsie et l’enquête est en cours.

Cependant, la cause du décès de M. Rajput reste inconnue.

L’acteur Aditya Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement du quartier d’Andheri. Corps envoyé pour l’autopsie. Enquête en cours : Police de Mumbai (Photo : Instagram d’Aditya) pic.twitter.com/1ZHbKB9ilp — ANI (@ANI) 22 mai 2023

M. Rajput n’allait pas bien depuis les deux derniers jours et il s’est effondré dans la salle de bain de son appartement dans la région d’Oshiwara cet après-midi, a déclaré un responsable à PTI.

La femme de chambre de l’acteur a remarqué la chute et a informé le gardien de sécurité de l’immeuble, après quoi il a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin, où les médecins l’ont déclaré mort, a-t-il déclaré.

« Nous n’avons rien trouvé de suspect sur la mort de Rajput jusqu’à présent. Un rapport de décès accidentel (ADR) a été enregistré et son corps a été envoyé pour autopsie », a ajouté le responsable.

L’acteur a commencé sa carrière en tant que mannequin et a fait partie de films tels que Krantiveer et Maine Gandhi Ko Nahin Mara. Il faisait également partie de l’émission de téléréalité Splitsvilla 9. Aditya Singh Rajput faisait partie de projets télévisés tels que Love, Ashiqui, Code Red, Aawaz Season 9, Bad Boy Season 4 et d’autres.