L’acteur Adarsh ​​Gourav parle d’une célébrité qui attire plus d’attention que nécessaire

Les débutants du millénaire de B-town, Sanjana Sanghi et Adarsh ​​Gourav, ont déclenché des conversations enflammées sur leur statut relationnel, leur point de vue sur l’industrie et bien plus encore tout en se livrant à un tête-à-tête avec l’hôte Renil Abraham sur « By Invite Only Season 2 » .

Exprimant son point de vue sur l’industrie, Sanjana Sanghi a déclaré: «Je trouve que 90% de l’industrie est ennuyeuse parce que je trouve les gens qui ne posent pas de questions sur vous et qui parlent d’eux-mêmes très ennuyeux. Je pense que c’est une chose horrible à faire. »

Interrogée sur l’évaluation de ses contemporains, Sanjana a classé Janhavi Kapoor comme la plus talentueuse, tandis que lorsqu’on lui a demandé qui a le meilleur sens de l’habillage sur les tapis rouges, elle a déclaré: « Ananya Panday est mieux habillée que Sara Ali Khan. »

Parlant de ses relations passées, on a demandé à Sanjana si elle savait que quelqu’un avait le béguin pour elle en grandissant, elle a partagé: «J’ai toujours été cette fille à qui les gars ne viennent pas dire qu’ils ont le béguin pour moi. Je Je l’entendais toujours comme un murmure. Soit je n’ai jamais été amoureux, soit je n’ai jamais été dit, donc je n’ai jamais entendu personne s’écraser contre moi jusqu’à ce jour. Parlant de l’un de ses ex, elle a en outre révélé: «L’un de mes pires ex à l’école était une personne très possessive et obsédée par elle-même et je n’avais aucune tolérance pour cela.

Dans la section #Quickie de l’émission, tout en parlant de la célébrité qui attire plus d’attention sur les médias sociaux que nécessaire, Adarsh ​​Gourav, nominée aux BAFTA 2021, a déclaré: « Je pense que c’est le deuxième-né de Kareena Kapoor Khan. »

Parlant de qui il aimerait voir la pole dance, Adarsh ​​a rapidement répondu: «J’aimerais voir Jacqueline Fernandez pole dance parce qu’elle est excellente dans la danse. Interrogé sur son point de vue sur le fait de se faire nu ou de partager un baiser avec le même sexe à l’écran, Adarsh ​​a partagé: «Cela ne me dérange pas d’être nu ou d’embrasser un mec à l’écran.

De plus, Adarsh ​​Gourav, qui travaille dans l’industrie depuis un certain temps, a déclaré: « J’avais envie de frapper un casting le réalisateur une fois. »

Le prochain épisode sera diffusé le 15 mai à 19h30 sur la chaîne Youtube zoOm et zoOm.