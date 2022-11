L’acteur a poussé “l’angle de sabotage” dans le tournage de “Rust” – rapport – News 24

Le bureau du shérif local a révélé des SMS d’Alec Baldwin au mari de la victime affirmant que la star de cinéma avait été piégé

Le bureau du shérif du comté de Santa Fe a publié un rapport de 550 pages détaillant son enquête sur le tournage sur le plateau de la directrice de la photographie de “Rust” Halyna Hutchins par la star du film, Alec Baldwin, à l’aide d’un pistolet à hélice. Le texte, publié vendredi, comprend des messages envoyés depuis le téléphone de Baldwin dans les semaines qui ont suivi le meurtre révélant que l’acteur avait tenté de convaincre le mari de Hutchins qu’il était victime de “sabotage.”

Baldwin a commencé à envoyer des SMS à Matthew Hutchins deux jours seulement après que la femme de ce dernier a été abattue avec l’accessoire de l’acteur Colt 45 en octobre dernier, l’informant initialement que lui et le directeur de la photographie “croyait que l’arme était vide” et plus tard faisant allusion à un “angle de sabotage.”

“Important à garder à l’esprit : le bureau du shérif de Santa Fe peut manquer à la fois de compétence et de volonté pour enquêter correctement sur l’angle du sabotage“, Baldwin a envoyé un message à Hutchins, ajoutant:”On m’a dit que leur programme était de considérer qu’il s’agissait d’un accident et de le renvoyer devant les tribunaux civils.”















“Et pourtant, plus on me présente certaines anomalies ce jour-là, plus je deviens ouvert d’esprit. J’ai d’abord rejeté l’accusation de sabotage. Mais ne sais pas [sic]“, a poursuivi l’acteur.

“J’espère que ces NM ont le bon sens de le suivre“, a conclu Baldwin.

Quand Hutchins a demandé qui lui avait parlé du «ordre du jour“, l’acteur a fait référence à plusieurs avocats.

Moins d’un mois après la fusillade, Baldwin a contacté par SMS l’un des enquêteurs, demandant si l’armurier ou le directeur adjoint avait déjà demandé à quelqu’un sur le plateau d’auto-inspecter les armes et affirmant qu’on ne lui avait jamais dit d’effectuer une telle auto-réalisation. Chèque. Deux jours plus tard, il a demandé s’il était possible qu’il soit inculpé, indique le rapport.

Baldwin a poursuivi plusieurs membres de l’équipe de tournage et le propriétaire de la société qui a fourni l’arme au début du mois. La poursuite prétend que le fournisseur a stocké des munitions »au hasard», ce qui a entraîné la livraison de balles réelles sur le plateau, tandis que le non-respect des règles de sécurité par les membres de l’équipage a entraîné le chargement de ces balles dans le pistolet Baldwin, puis a tiré sur Hutchins. La famille du directeur de la photographie a réglé un procès pour mort injustifiée avec la société de production “Rust” le mois dernier, et le film devrait reprendre la production en janvier avec Matthew Hutchins en tant que producteur exécutif.

Un porte-parole du procureur général du premier district judiciaire de Santa Fe a déclaré le mois dernier qu’une décision n’avait pas encore été prise sur l’opportunité de porter des accusations contre Baldwin ou toute autre personne impliquée dans l’incident.