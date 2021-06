L’acteur a joué dans ‘Law & Order’, ‘The Wire’

L’acteur vétéran de la télévision et de la scène Robert Hogan, qui est apparu dans des émissions allant de « All My Children » à « The Wire » au cours d’une carrière s’étalant sur six décennies, est décédé le 27 mai dans sa maison côtière du Maine, a annoncé sa famille dans le New York Times.

La cause du décès était des complications d’une pneumonie. Il avait 87 ans.

Hogan est apparu dans plus de 100 émissions aux heures de grande écoute ainsi que dans presque tous les drames de jour diffusés au cours de sa carrière. Son vaste curriculum vitae à la télévision comprend « Hogan’s Heroes », « The Donna Reed Show », « The Twilight Zone », « I Dream of Jeannie », « Laverne & Shirley », « Gunsmoke », « The Manhunter », « Operation Petticoat », « Un jour à la fois », « Peyton Place » « The Mary Tyler Moore Show », « The Wire », « General Hospital » et un certain nombre d’épisodes « Law & Order ».

Hogan a également travaillé sur de nombreux feuilletons télévisés de jour, dont « The Young Marrieds », « General Hospital », « Days of Our Lives », « Another World », « As the World Turns », « All My Children » et « One Life to Vivre. »

Il a joué un peu de tout, et ses personnages incluent un pilote d’hélicoptère sur « M*A*S*H », un juge sur « Law & Order » et un Marine dans la distribution originale de Broadway de « A Few Good Men » d’Aaron Sorkin . »

Hogan était si omniprésent qu’il est salué dans « Il était une fois à Hollywood » de Quentin Tarantino : Rick Dalton de Leonardo DiCaprio appelle « Bobby Hogan » et fait l’éloge de son travail en regardant un épisode de « Le FBI » de 1965.

Hogan laisse dans le deuil son épouse depuis 38 ans, Mary Hogan, trois enfants d’un précédent mariage avec l’artiste Shannon Hogan et deux petits-enfants.