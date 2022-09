L’acte violent d’un garçon envoie un enseignant à l’hôpital

Pendant le verrouillage du COVID-19, de nombreuses vidéos montrant des étudiants profitant de cours virtuels ont fait surface sur les réseaux sociaux. Maintenant, une vidéo d’un étudiant qui manque de respect à son professeur a fait surface en ligne. Le clip montrait une violente bagarre entre les deux.

Dans le clip viral de 24 secondes, on voit l’élève essayant de mettre la main sur quelque chose sous le bureau de l’enseignant pendant que son enseignant essaie de l’en empêcher. Cependant, leur querelle devient vite violente alors que le garçon pousse le professeur dans un accès de rage. En état de légitime défense, l’enseignant a également poussé l’élève contre le mur.

Ce qui a commencé comme une simple querelle s’est transformé en bagarre lorsque le garçon a commencé à donner des coups de poing à l’enseignant. Cependant, il ne s’est pas arrêté là. L’élève a même attrapé les cheveux de l’enseignante alors qu’elle essayait de lui tenir les mains. Dans la vidéo, le garçon lui tire également agressivement les cheveux et l’attrape par le cou. Vers la fin de la vidéo, on voit également l’élève traîner son professeur dans la classe pendant que d’autres élèves regardent l’horrible combat se dérouler.

L’enseignant a été grièvement blessé après la bagarre et serait hospitalisé. De plus amples informations sur l’identité du garçon et l’état de santé de l’enseignant restent inconnues pour le moment. La vidéo a amassé plus de 37 000 vues sur Twitter. Les internautes ont vivement critiqué l’étudiant pour son comportement agressif dans la section des commentaires de la vidéo.

