L’acte touchant de la mariée le jour de son mariage vous laissera les larmes aux yeux

Un mariage capture magnifiquement le voyage sincère d’un couple, de deux individus différents à des partenaires de vie. C’est un chemin vers de nombreux souvenirs sincères remplis de plaisir, de joie, de larmes et de beaucoup d’amour qui entourent la mariée et le marié le jour le plus spécial de leur vie. Un utilisateur de médias sociaux a récemment partagé une bobine Instagram, qui dépeint un souvenir inestimable similaire de cette journée spéciale.

Dans cette bobine, la mariée va nouer le nœud nuptial avec le marié. Le marié a subi une fracture et n’a pas pu se tenir debout lors de la cérémonie de la guirlande. Comprenant cela, la mariée s’agenouilla pour que l’homme puisse échanger la guirlande confortablement assis.

Cette bobine touchante a été partagée le 9 décembre de l’année dernière. La beauté de cette bobine a été encore accentuée par la chanson Tere Bin du film Simmba, réalisé par Rohit Shetty. Rahat Fateh Ali Khan, Asees Kaur et Tanishk Bagchi ont fourni leur voix euphonique à ce numéro. Tanishk a également composé la musique.

Les utilisateurs des médias sociaux ont eu les larmes aux yeux après avoir regardé cette bobine et l’ont couverte de compliments. Un utilisateur a déclaré qu’il n’avait absolument aucun mot pour décrire à quel point ce moment était émouvant. Un autre a commenté que lorsque les partenaires se soutiennent dans leurs pires moments, c’est un moment digne d’applaudissements.

Un utilisateur des médias sociaux a également souhaité que les mariés continuent de se soutenir comme ça. D’autres ont commenté avec des émoticônes de cœur, affichant leur amour pour la bobine.

Une histoire similaire d’une mariée et d’un marié est devenue virale en 2016. Tous deux étaient profondément amoureux l’un de l’autre et ont décidé de se marier après s’être connus pendant 30 ans. Ils ont dû préparer le mariage, après avoir appris que le cancer du pancréas du marié était en phase terminale. Ils ont alors décidé de transformer le mariage en un événement caritatif de collecte de fonds. Lors de cet événement, la mariée a fait quelque chose dont on se souviendra pendant de nombreuses générations. Elle a décidé de se raser la tête en l’honneur de Craig et de soutenir les personnes touchées par une maladie mortelle.

